Eine Serie an Brän­den — zuletzt brann­te ein Neben­ge­bäu­de in Vorch­dorf (Bezirk Gmun­den) nie­der — konn­te nun offen­bar von der Poli­zei geklärt wer­den. Ein 33-jäh­ri­ger Tat­ver­däch­ti­ger wur­de festgenommen.

“Bei einem Brand in einem Neben­ge­bäu­de eines Wohn­hau­ses im Bezirk Gmun­den wur­de die­ses in der Nacht auf den 24. April 2024 völ­lig zer­stört. Nur durch das rasche Ein­schrei­ten der ört­li­chen Feu­er­weh­ren konn­te das Über­grei­fen der Flam­men auf das ange­bau­te Wohn­haus ver­hin­dert wer­den. Auch für die benach­bar­ten Wohn­häu­ser bestand die Gefahr einer Brandausbreitung.

Weil dies bereits der neun­te gleich­ge­la­ger­te Brand mit ein und dem­sel­ben Bewoh­ner war, wur­den die Ermitt­lun­gen vom Lan­des­kri­mi­nal­amt über­nom­men. Zusätz­lich wur­de ein Sach­ver­stän­di­ger der Brand­ver­hü­tungs­stel­le Ober­ös­ter­reich mit der Fest­stel­lung der Brand­ur­sa­che betraut. Die­ser stell­te fest, dass die Ursa­che mit hoher Wahr­schein­lich­keit eine Brand­stif­tung war.

Allein in dem am 24. April 2024 zer­stör­ten Neben­ge­bäu­de war inner­halb der letz­ten Jah­re bereits zum drit­ten Mal ein Brand ent­stan­den. Zuvor war der Beschul­dig­te im Bezirk Linz-Land wohn­haft, auch dort waren bei sei­ner Wohn­adres­se meh­re­re Brän­de vor­sätz­lich gelegt wor­den. Auf­grund die­ser Auf­fäl­lig­kei­ten wur­den auch zu den Brand­fäl­len aus dem Jahr 2020 erneut Zeu­gen vernommen.

Die dar­aus gewon­ne­nen Erkennt­nis­se wur­den mit den Fest­stel­lun­gen bei dem aktu­el­len Brand­scha­den an die Staats­an­walt­schaft Wels berich­tet. Die­se erließ eine Fest­nah­me­an­ord­nung gegen den Beschul­dig­ten. Am 03. Mai 2024 wur­de der 33-Jäh­ri­ge fest­ge­nom­men und in die Jus­tiz­an­stalt Wels ein­ge­lie­fert. Er bestrei­tet die gegen ihn erho­be­nen Tat­vor­wür­fe”, berich­tet die Polizei.