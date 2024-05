Bei strah­len­den Son­nen­schein, fand am Sams­tag­abend 04. Mai 2024, am Tag des hei­li­gen Flo­ri­ans, die Flo­ria­ni­fei­er der Feu­er­wehr Ohls­dorf und Aurach­kir­chen am Kir­chen­platz in Ohls­dorf statt.

Musi­ka­lisch umrahmt durch den Musik­ver­ein Ohls­dorf, konn­te Pflicht­be­reichs­kom­man­dant HBI Micha­el Moran, neben zahl­rei­chen Feu­er­wehr­mit­glie­dern Frau Bür­ger­meis­te­rin Ines Mir­la­cher, Vize- Bgm. Peter Schern­ber­ger, Vize- Bgm. David Lug­mayr und unse­ren ehe­ma­li­gen Bezirks­feu­er­wehr­kom­man­dan­ten a.D., E‑LFR Ste­fan Schien­dor­fer begrüßen.

Anstatt des übli­chen Flo­ria­ni- Kirch­gan­ges, wur­de heu­er was neu­es pro­biert. So wur­de am Kir­chen­platz eine Feld­mes­se durch Kaplan Samu­el Ogwu­di­le, selbst Feu­er­wehr­mit­glied in Aurach­kir­chen, abge­hal­ten. Dabei wur­de unser neu­es KRF‑L (Klein-Rüst­fahr­zeug Logis­tik) offi­zi­ell in Dienst gestellt und geseg­net. Herz­li­chen Dank dazu an unse­re Gerä­te­war­te, wel­che das Fahr­zeug frisch geputzt und poliert prä­sen­tier­ten. Nach dem kirch­li­chen Teil unse­rer Flo­ria­ni­fei­er, fan­den zahl­rei­che Ehrun­gen statt. Nament­lich wur­den die erwor­be­nen Leis­tungs­ab­zei­chen der Jugend- und Aktiv­grup­pe genannt, wel­che in den ver­gan­ge­nen 12 Mona­ten erreicht wurden.

HBI Micha­el Moran konn­te gemein­sam mit Bür­ger­meis­te­rin Ines Mir­la­cher und E‑LFR Schien­dor­fer Ste­fan, fol­gen­de Aus­zeich­nun­gen vergeben.

25. jäh­ri­ge Dienst­me­dail­le: OBI Wim­mer Chris­toph und HFM Wim­mer Jür­gen ( FF Aurachkirchen

Wim­mer Chris­toph und Wim­mer Jür­gen ( Aurachkirchen 50. jäh­ri­ge Dienst­me­dail­le: E‑ AW Gas­sen­bau­er Rein­hard ( FF Ohlsdorf)

E‑ Gas­sen­bau­er Rein­hard ( Ohlsdorf) 60. jäh­ri­ge Ehren­ur­kun­de des Oö. Lan­des­feu­er­wehr­ver­ban­des: OLM Mir­la­cher Ernst und OFM Rei­ter Franz ( FF Aurachkirchen)

Mir­la­cher Ernst und Rei­ter Franz ( Aurachkirchen) Bezirks­me­dail­le in Bron­ze: BI Hue­mer Bern­hard und HBI d.F. Kat­herl Chris­toph ( FF Ohlsdorf)

Hue­mer Bern­hard und d.F. Kat­herl Chris­toph ( Ohlsdorf) Bezirks­me­dail­le in Sil­ber: OLM Hut­te­rer Karl ( FF Ohlsdorf)

Hut­te­rer Karl ( Ohlsdorf) Bezirks­me­dail­le in Gold: E‑ HBI Leut­geb Her­mann ( FF Ohlsdorf)

E‑ Leut­geb Her­mann ( Ohlsdorf) Flo­ri­ani­me­dail­le des Oö. LFV Stu­fe III in Bron­ze: HBI d.F. Pammin­ger Ste­fan ( FF Ohlsdorf)

Danach folg­ten Aus­zeich­nun­gen der Feu­er­wehr Ohls­dorf für unse­re aus­ge­schie­de­nen Kom­man­do­mit­glie­der. HBI Micha­el Moran bedank­te sich im Namen des Kom­man­dos mit je einem Mannschaftsbild.

Flo­ri­ani­me­dail­le des Oö. LFV Stu­fe III in Bronze:

E‑ OBI Schern­ber­ger Peter (10 Jah­re Kom­man­dant Stell­ver­tre­ter und 5 Jah­re Zugskommandant)

E‑ Schern­ber­ger Peter (10 Jah­re Kom­man­dant Stell­ver­tre­ter und 5 Jah­re Zugskommandant) Bezirks­me­dail­le in Gold

E‑ AW Spitz­bart Man­fred (34,5 Jah­re Kom­man­do­mit­glied als Schrift und Kassenführer)

E‑ Spitz­bart Man­fred (34,5 Jah­re Kom­man­do­mit­glied als Schrift und Kassenführer) Oö. Ver­dienst­kreuz III Stu­fe in Bronze

E‑ HBI Pesen­dor­fer Ernst (6,5 Jah­re Zugs­kom­man­dant, 20 Jah­re Kom­man­dant der FF Ohls­dorf und Pflicht­be­reichs­kom­man­dant. Seit 2022 OBI d.F. für Funk und Kommunikation)

Dan­ke an das aus­ge­schie­de­nen Kom­man­do für die Jahr­zehn­te lan­ge Tätig­keit in den ver­schie­de­nen Funk­tio­nen. Zum Schluss durf­te HBI Micha­el Moran und HBI Robert Mir­la­cher noch einen Genuss­korb an unse­ren Ehren- Bezirks­feu­er­wehr­kom­man­dan­ten E‑LFR Ste­fan Schien­dor­fer, für die eben­falls jah­re­lan­ge Zusam­men­ar­beit und Freund­schaft über­rei­chen. Ste­fan, alles Gute in der „Feu­er­wehr­pen­si­on“ und Du bist ger­ne ein Gast bei uns in Ohlsdorf.

Die Fei­er ende­te mit Dan­kes­wor­ten, einem Abend­essen, und der musi­ka­li­schen Dar­bie­tung der Landeshymne.