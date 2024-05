Beim Abstieg vom See­wand-Klet­ter­steig in Hall­statt hat sich ein Berg­sport­ler am Mitt­woch ver­stie­gen. Der Mann muss­te ent­kräf­tet per Hub­schrau­ber geret­tet wer­den. Er hat­te sich zwar über den Klet­ter­steig im Inter­net infor­miert, jedoch nicht über den kor­rek­ten Abstiegs­weg, was zu sei­ner Ver­ir­rung führte.

Der 41-Jäh­ri­ge aus Graz fuhr am 29. Mai 2024 nach Hall­statt, um dort den See­wand-Klet­ter­steig mit der Schwie­rig­keit D/E zu klet­tern. Er star­te gegen 12:30 Uhr vom Park­platz in Hall­statt sei­ne Berg­tour und erreich­te gegen 16:00 Uhr den Aus­stieg des Klettersteiges.

Vor­ab im Inter­net informiert

Infos über den Klet­ter­steig hol­te er sich über das Inter­net, infor­mier­te sich jedoch nicht über den Abstiegs­weg. Die­ser führt vom Aus­stieg des Klet­ter­stei­ges Rich­tung Gja­i­dalm und anschlie­ßend per Seil­bahn oder über die Ski­pis­te ins Tal. Da die­ser Weg anfangs vom Park­platz weg­führt, kam dies dem Klet­ter­steig­ge­her falsch vor und er bog in unbe­kann­tes und weg­lo­ses Gelän­de ab.

Klet­te­rer stand ent­kräf­tet vor Felswand

Letzt­end­lich stand er ent­kräf­tet vor einer Fels­wand und konn­te nicht mehr wei­ter. Des­halb ver­stän­dig­te er gegen 20:00 Uhr die Ret­tungs­kräf­te. Der ver­irr­te Klet­ter­steig­ge­her konn­te im letz­ten Tages­licht von der Besat­zung des Hub­schrau­bers der Flug­po­li­zei mit­tels varia­blem Tau geret­tet und ins Tal gebracht wer­den, so die Polizei.