Der Salz­kam­mer­gut Shut­tle-Ser­vice bil­det eine gro­ße Reich­wei­te hin­sicht­lich Mobi­li­tät und umfasst fol­gen­de Regio­nen im Salz­kam­mer­gut: Traun­see-Alm­tal, Aus­seer­land, Dach­stein Salz­kam­mer­gut und Bad Ischl.

Mit dem Salz­kam­mer­gut Shut­tle-Ser­vice wird Besu­chern wie auch Ein­hei­mi­schen eine wich­ti­ge Mög­lich­keit gebo­ten, auf das eige­ne Fahr­zeug zu ver­zich­ten. Ein gutes öffent­li­ches Mobi­li­täts­an­ge­bot der Gemein­den im Salz­kam­mer­gut wur­de so durch die Initia­ti­ve aus­er­wähl­ter Tou­ris­mus­ver­bän­de im Salz­kam­mer­gut ausgeweitet.

365 Tage im Einsatz

Der Shut­tle-Ser­vice ver­kehrt auf Anruf täg­lich von 07 bis 22 Uhr auf 25 Rou­ten mit rund 450 Hal­te­punk­ten, alle hal­be Stun­de zu den wich­tigs­ten Aus­flugs­zie­len der Region.

Salz­kam­mer­gut Shut­tle-Ser­vice per Anruf bestellen

Der Shut­tle-Ser­vice funk­tio­niert nach dem Prin­zip des „Anruf-Sam­mel-Taxis, das heißt: Sie müs­sen die Taxi-Zen­tra­le eine Stun­de vor dem gewünsch­ten Abfahrts­ter­min anru­fen und bekannt­ge­ben wo und bei wel­cher Hal­te­stel­le Sie abge­holt wer­den möch­ten. Und so ein­fach geht´s:

Rufen Sie min­des­tens 1 Stun­de vor Abfahrts­be­ginn die Dis­po­zen­tra­le an.

Rufen Sie mit akti­ver Anru­f­er­ken­nung +43 (0) 50 – 422 422 an.

Geben Sie in der AST-Zen­tra­le Aus­gangs­punkt, gewünsch­te Abfahrts­zeit, Name und Anzahl der Per­so­nen bekannt.

Die AST-Zen­tra­le infor­miert Sie, wann das Sam­mel­ta­xi eintrifft.

Kom­men Sie pünkt­lich zum ver­ein­bar­ten Haltepunkt.

Sie wer­den bequem abge­holt und bezah­len beim Ein­stieg den fixen Preis.

Salz­kam­mer­gut Shut­tle-Ser­vice mit der App „ota­xi“ bestellen

Mit die­ser App kann man den Salz­kam­mer­gut Shut­tle-Ser­vice zeit­un­ab­hän­gig, schnell und bequem bestel­len. Mit­hil­fe des GPS Sys­tems am Han­dy zeigt die App den aktu­el­len Stand­punkt des Users, und die nächst gele­ge­ne Hal­te­stel­le an. Zusätz­lich ist der gesam­te Rou­ten­plan für die gan­ze Regi­on ersicht­lich. Wei­te­res kann man den Salz­kam­mer­gut Shut­tle-Ser­vice zeit­un­ab­hän­gig bestel­len, das heißt, man muss es nicht eine Stun­de vor­her kon­tak­tie­ren, son­dern kann den Abfahrts­ter­min indi­vi­du­ell wählen.

Die Prei­se sind wie folgt:

Sie bezah­len nur einen gerin­gen Eigen­kos­ten­an­teil von EUR 6,-. Bei den län­ge­ren Ste­cken gibt es auch einen Kurz­stre­cken­ta­rif (Ein­stiegs­stel­le bis max. drei Hal­te­stel­len), die­se kos­tet EUR 3,50. Mit dem Kli­ma­ti­cket und dem Frei­zeit-Ticket OÖ fährt man zum hal­ben Preis.

Kin­der von 6 bis 14 Jah­re zah­len die Hälf­te; Kin­der unter 6 Jah­re sind frei.

Wenn nötig, bit­te Sitzer­he­bung oder Kin­der­sit­ze bei Bestell­vor­gang bekanntgeben.

Des Wei­te­ren gibt es auch ein Fami­li­en­ti­cket, hier kos­tet die ein­fa­che Fahrt EUR 9,- für die gan­ze Fami­lie. Ein­fach bei Bezah­lung bekannt geben.

Die Fahr­ten wer­den dabei immer von regio­na­len Taxi­un­ter­neh­men durchgeführt.

Die Kos­ten für die­sen öffent­li­chen Micro-Nah­ver­kehr über­neh­men zu je einem Drit­tel die Tou­ris­mus­ver­bän­de, die teil­neh­men­den Gemein­den & Bund sowie die Fahr­gäs­te durch den Tarif.

Beson­der­hei­ten Regi­on Dach­stein Salzkammergut

Die Gemein­den Bad Goi­sern, Gos­au, Hall­statt und Ober­traun ori­en­tie­ren sich mit EUR 6,- Nor­mal­ta­rif pro Erwach­se­nen und Rou­te an der Regi­on Traun­see-Alm­tal. Auch, weil es auf den drei Rou­ten im Inne­ren Salz­kam­mer­gut oft grö­ße­re Distan­zen zurück­zu­le­gen gilt. Die zwei­te Beson­der­heit, die dem aus­drück­li­chen Wunsch den loka­len betei­lig­ten Taxi­be­trei­ber nach­kommt, ist die eigens für die Regi­on ent­wi­ckel­te Taxi Spot App. Mit die­ser App kann die Online-Buchung eines Salz­kam­mer­gut Shut­tles in Bad Goi­sern, Gos­au, Hall­statt und Ober­traun erfol­gen – für Fahr­ten inner­halb der Welt­erbe­re­gi­on, aber auch für Fahr­ten ohne Umstei­gen in die Nach­bar­ge­mein­den Bad Aus­see und Bad Ischl.“

Beson­der­hei­ten Regi­on Bad Ischl

Das Salz­kam­mer­gut Shut­tle bie­tet in der Regi­on Bad Ischl drei ver­schie­de­ne Rou­ten zu einem Stan­dard­ta­rif von € 4,00 pro Erwach­se­nen und Rou­te. Es ermög­licht Ein­hei­mi­schen und Besu­chern, bequem und kos­ten­güns­tig zu den belieb­tes­ten Aus­flugs­zie­len wie der Ret­ten­bachalm, dem Nus­sen­see und Perneck zu gelan­gen. Dar­über hin­aus wird auch die Kat­rin Seil­bahn außer­halb der regu­lä­ren Betriebs­zei­ten des öffent­li­chen Ver­kehrs ange­fah­ren. Die groß­zü­gi­ge Unter­stüt­zung der Stadt­ge­mein­de Bad Ischl, ins­be­son­de­re von Bür­ger­meis­te­rin Ines Schil­ler und Stadt­rat Mar­tin Schott, war ent­schei­dend für die Rea­li­sie­rung die­ses Projekts.

War­um küm­mern sich die Tou­ris­mus­ver­bän­de im Salz­kam­mer­gut um die regio­na­le Mobilität?

In den letz­ten Jah­ren nahm die Anzahl der Gäs­te die mit öffent­li­chen Ver­kehrs­mit­teln anrei­sen immer mehr zu. Die­se Gäs­te erwar­ten sich in der Regi­on einen lücken­lo­sen Anschluss zu den Aus­flugs­zie­len und allen tou­ris­ti­schen High­lights. Der Salz­kam­mer­gut Shut­tle-Ser­vice schließt die­se Lücke und ver­sorgt nicht nur Gäs­te son­dern auch die ein­hei­mi­sche Bevöl­ke­rung mit der „letz­ten Meile“.

Mit dem Salz­kam­mer­gut Shut­tle-Ser­vice wird die Micro-Nah­ver­kehrs-Mobi­li­tät von 30 Gemein­den abge­deckt. Hoch­rech­nun­gen haben erge­ben, dass mit dem Sys­tem des Salz­kam­mer­gut Shut­tle-Ser­vice ca. 100 Ton­nen an CO2 pro Jahr ein­ge­spart wer­den. Somit hin­ter­las­sen Sie, mit der Benut­zung des Salz­kam­mer­gut Shut­tle-Ser­vice, einen nach­hal­ti­gen und öko­lo­gi­schen Fuß­ab­druck für unse­re Umwelt.