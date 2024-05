Für zwei Wan­de­rin­nen ende­te eine Wan­de­rung am Don­ners­tag mit einer Hub­schrau­ber­ber­gung. Die bei­den Frau­en hat­ten auf eine Han­dy-App ver­traut, als sie den Brunn­ko­gel in Eben­see erklim­men wollten.

Die Freun­din­nen, eine 30-Jäh­ri­ge aus dem Bezirk Gries­kir­chen und eine 31-Jäh­ri­ge aus dem Bezirk Wels-Land, star­te­ten am 16. Mai 2024 gegen 15:30 Uhr beim Park­platz Taferl­klau­se eine Wan­de­rung auf den 1.708 Meter hohen Brunn­ko­gel. Als Auf­stiegs­rou­te wähl­ten sie den unmar­kier­ten Franz Sche­cken­ber­ger Steig.

Von Han­dy-App fehlgeleitet

Eine der bei­den Berg­stei­ge­rin­nen ver­folg­te die Rou­te auf einer Han­dy-App. Gegen 18:00 Uhr gerie­ten die Frau­en in unweg­sa­mes und fels­durch­setz­tes Gelän­de. Als sie sich um etwa 19:00 Uhr aus ihrer miss­li­chen Lage nicht mehr befrei­en konn­ten, ver­stän­dig­ten sie den Not­ruf der Bergrettung.

Star­ker Wind erschwer­te Bergung

Es wur­den zwei Berg­ret­tungs­orts­stel­len alar­miert. Eben­so wur­de der Poli­zei­hub­schrau­ber der Flug­ein­satz­stel­le Linz zum Ein­satz hin­zu­ge­zo­gen. Des­sen Besat­zung konn­te die bei­den Berg­stei­ge­rin­nen auf einer See­hö­he von etwa 1.440 lokalisieren.

Auf­grund des böigen und teils star­ken Win­des konn­te eine Seil­ret­tung durch den Hub­schrau­ber nicht durch­ge­führt wer­den. Daher lan­de­te der Poli­zei­hub­schrau­ber am Zwi­schen­lan­de­platz am Vor­de­ren Lang­bath­see, wo ein Beam­ter der Alpin­po­li­zei auf­ge­nom­men wurde.

Sicher ins Tal geflogen

Der Flug­ret­ter sowie der Alpin­po­li­zist wur­den im Anschluss unter­halb des Gip­fels des Brunn­ko­gels im Schwe­be­flug abge­setzt und bega­ben sich durch unweg­sa­mes Gelän­de zu den in Not gera­te­nen Berg­stei­ge­rin­nen. Sie wur­den anschlie­ßend eini­ge Meter aus dem fels­durch­setz­ten Gelän­de auf ein Podest abge­seilt, wo sie anschlie­ßend gemein­sam mit dem Flug­ret­ter und dem Alpin­po­li­zist wie­der vom Hub­schrau­ber im Schwe­be­flug auf­ge­nom­men und sicher ins Tal geflo­gen wur­den, so die Polizei.