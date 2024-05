Der Fah­rer eines Sport­wa­gens ist am Frei­tag in Bad Ischl in eine Leit­schie­ne gekracht.

Die Kame­ra­den der Feu­er­wa­che Sulz­bach und der Haupt­feu­er­wa­che Bad Ischl wur­den zu einem Ver­kehrs­un­fall alarmiert.

Der Len­ker kam mit sei­nem Sport­wa­gen aus bis­her unge­klär­ten Grün­den von der Fahr­bahn ab und tou­chier­te dabei eine Leit­schie­ne. Das Fahr­zeug wur­de durch den Auf­prall schwer beschädigt.

Unfall­len­ker leicht verletzt

Der Fah­rer zog sich bei dem Zusam­men­stoß glück­li­cher­wei­se nur leich­te Ver­let­zun­gen zu. Er wur­de durch das Rote Kreuz ver­sorgt und in das Kran­ken­haus Bad Ischl gebracht.

Fahr­bahn geräumt

Die Kame­ra­den der Feu­er­wa­che Sulz­bach rei­nig­ten die Fahr­bahn und ban­den aus­ge­lau­fe­ne Betriebs­stof­fe. Somit konn­te das wech­sel­sei­ti­ge anhal­ten der Fahr­zeu­ge nach kur­zer Zeit been­det wer­den, berich­tet die Feuerwehr.

Quel­le: FF Bad Ischl