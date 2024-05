In der Nacht auf Sams­tag gab es die hells­ten Polar­lich­ter seit Jahr­zehn­ten in Öster­reich zu beob­ach­ten. Auch über dem Atter­see konn­te man das Lich­ter­spiel am Him­mel sehen.

Die Polar­licht­ak­ti­vi­tät dau­er­te mit Schwan­kun­gen in der Inten­si­tät die gesam­te Nacht an. Die Erschei­nungs­for­men Far­be und Struk­tu­ren änder­ten sich stän­dig inner­halb kür­zes­ter Zeit.

Neben den zumeist in unse­ren Brei­ten sicht­ba­ren roten Polar­licht­strei­fen konn­ten auch die sel­te­ner zu sehen­den grü­nen Polar­licht­erschei­nun­gen beob­ach­tet wer­den. Die­se Polar­licht­erschei­nun­gen waren stär­ker als jene vom 20. Nov. 2003, berich­tet Erwin Fili­mon, Obmann Astro­no­mi­scher Arbeits­kreis Salz­kam­mer­gut / Stern­war­te Gahberg.

Polar­lich­ter über dem Atter­see, Quel­le: Hotel Stad­ler am Attersee