In Schwa­nen­stadt ist Mitt­woch­früh ein Rad­fah­rer mit einem Auto kol­li­diert. Der Auto­len­ker beging Fah­rer­flucht. Die Poli­zei hat eine Fahn­dung ein­ge­lei­tet und bit­tet um Hinweise.

Ein 51-Jäh­ri­ger aus dem Bezirk Vöck­la­bruck fuhr am 15. Mai 2024 gegen 04:40 Uhr mit sei­nem E‑Bike aus Rich­tung Stadt­platz Schwa­nen­stadt kom­mend in Rich­tung B135 Gall­s­pa­cher Stra­ße bezie­hungs­wei­se Kreis­ver­kehr Schwa­nen­stadt. Zur sel­ben Zeit lenk­te ein bis­lang unbe­kann­ter Len­ker einen brau­nen bezie­hungs­wei­se gol­de­nen SUV unbe­kann­ter Mar­ke aus Rich­tung Bahn­hof­stra­ße in Rich­tung Stadt­platz Schwanenstadt.

Fah­rer­flucht nach Zusammenstoß

Bei der Kreu­zung B135 Gall­s­pa­cher Stra­ße mit dem Stadt­platz miss­ach­te­te der PKW-Len­ker die dor­ti­ge “STOP”-Tafel und es kam in wei­te­rer Fol­ge zwi­schen dem PKW und dem Fahr­rad­fah­rer zu einer Kol­li­si­on. Der PKW-Len­ker ver­ließ anschlie­ßend die Unfall­stel­le, ohne einen Daten­aus­tausch durch­zu­füh­ren. Der 51-Jäh­ri­ge fuhr ver­letzt wei­ter zu sei­ner Arbeits­stät­te und ver­stän­dig­te in wei­te­rer Fol­ge auf­grund von Schmer­zen tele­fo­nisch die Polizei.

Poli­zei bit­tet um Hinweise

Erhe­bun­gen zu dem Fah­rer­flüch­ti­gen wer­den der­zeit noch geführt, berich­tet die Poli­zei. Die Poli­zei bit­tet um Hin­wei­se zum fah­rer­flüch­ti­gen Len­ker an die Poli­zei­in­spek­ti­on Schwa­nen­stadt unter der Tele­fon­num­mer +43(0)59133 4172