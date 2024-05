Nach dem her­vor­ra­gen­den Abschnei­den bei den Regi­ons­meis­ter­schaf­ten im März in Gmun­den tra­ten am 4. und 5.Mai 2024 drei­und­zwan­zig (!) Mäd­chen und vier Bur­schen des Turn­ver­eins Gmun­den 1861 bei den Lan­des­meis­ter­schaf­ten in der Stadt­hal­le Steyr an.

600 Kin­der und Jugend­li­che im Alter von 9 bis 18 Jah­ren aus 54 Ver­ei­nen aus allen Dach­ver­bän­den Ober­ös­ter­reichs kämpf­ten um die Medail­len. Knapp 3300 Übun­gen wur­den gezeigt und begeis­ter­ten zahl­rei­che Zuse­her in einem außer­ge­wöhn­li­chen Ambiente.

Die Mäd­chen tra­ten an fünf Gerä­ten an und turn­ten Boden, Schwe­be­bal­ken, Reck bzw. Stu­fen­bar­ren, Sprung und Tram­po­lin. Die jün­ge­ren Bur­schen absol­vier­ten einen 5‑Kampf mit Boden, Bar­ren, Reck, Sprung und Tram­po­lin und beim 7‑Kampf für die Älte­ren waren zusätz­lich Seit­pferd und Rin­ge zu turnen.

Ein Wett­kampf die­ser Grö­ßen­ord­nung ist nur durch die Zusam­men­ar­beit des ört­li­chen Ver­eins, sprich dem Turn­ver­ein Steyr, sowie vie­len ehren­amt­li­chen Hel­fern und 170 Wer­tungs­rich­tern möglich.

Natur­ge­mäß waren Ner­vo­si­tät und Auf­re­gung bei den Teil­neh­mern groß, den­noch behiel­ten Freu­de und Stolz, bei die­sem gro­ßen tur­ne­ri­schen Ereig­nis dabei zu sein, die Ober­hand. Alle Teil­neh­mer unse­res Ver­eins erbrach­ten sehr gute Leis­tun­gen, man­che wirk­ten sogar beim Kampf um die ers­ten Plät­ze mit.

So erturn­te Ella Mit­ter­leh­ner im Ober­stu­fen-Wett­kampf in der Alters­klas­se 15 den vier­ten Platz. Loui­se McDo­nald errang in der Alters­klas­se 17–18 im Ober­stu­fen-Wett­kampf den ach­ten Rang. Vie­le beacht­li­che tur­ne­ri­sche Leis­tun­gen waren bei den Jung­tur­ne­rin­nen in der Basis­stu­fe zu bewun­dern. Dabei erlang unse­re Anna Gil­les­ber­ger den beacht­li­chen 10 Rang unter 69 Teil­neh­me­rin­nen aus ganz Ober­ös­ter­reich! Bei den Bur­schen freu­te es uns beson­ders, Kili­an Burtscher zum Lan­des­meis­ter in der AK15 Ober­stu­fe gra­tu­lie­ren zu dürfen.

Beson­ders bedan­ken wol­len wir uns bei unse­ren Wer­tungs­rich­tern und Betreu­ern für ihren Ein­satz. Des Wei­te­ren bedan­ken wir uns beson­ders bei unse­ren Vor­tur­nern für ihren Ein­satz und ihre her­vor­ra­gen­den Leis­tun­gen am Turnboden.

