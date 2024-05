Ein schwe­rer Ver­kehrs­un­fall hat sich am Diens­tag auf der A1 ereig­net. Ein Elek­tro­au­to kam im Stark­re­gen von der Fahr­bahn ab und wur­de in eine Böschung geschleu­dert. Die Feu­er­wehr muss­te das Fahr­zeug mit dem Kran ber­gen, der Fah­rer konn­te sich selbst befreien.

Am 21. Mai 2024 wur­de die FF Rut­zen­moos gemein­sam mit der FF Regau auf die West­au­to­bahn in Fahrt­rich­tung Salz­burg alar­miert. Aus unbe­kann­ter Ursa­che kam das Fahr­zeug wäh­rend eines hef­ti­gen Regen­schau­ers von der Fahr­bahn ab und schlit­ter­te rück­wärts über eine bewach­se­ne Böschung hin­auf. Das E‑Auto kam so zum Still­stand, dass es auf den ers­ten Blick nicht mehr zu sehen war.

“Bei unse­rem Ein­tref­fen konn­te der Fahr­zeug­len­ker ent­ge­gen der Erst­mel­dung bereits das Fahr­zeug ver­las­sen und wur­de vom Roten Kreuz und dem Not­arzt ver­sorgt. Erst nach­dem wir Sträu­cher ent­fernt hat­ten, konn­ten wir den ver­un­fall­ten PKW mit unse­rem Lade­kran ber­gen und auf das ange­for­der­te Abschlepp­au­to heben”, berich­ten die Ein­satz­kräf­te. Nach etwa einer Stun­de konn­te die­ser Ein­satz been­det werden.