Am 15. Juni 2024 ist es so weit: die ers­te Pri­de-Para­de der Regi­on fin­det in Bad Ischl statt.

Um 14:00 Uhr geht es los, Treff­punkt ist vor dem Post­ge­bäu­de am Auböck­platz, die Para­de mün­det dann im Sis­si-Park wo ein Pro­gramm mit Live Acts und Work­shops gebo­ten wird. Ab 21:00 Uhr wird es noch eine After­show Par­ty in der Trink­hal­le geben. Das Detail­pro­gramm ist auf der Web­site der Initia­ti­ve zu fin­den, oder auf Insta­gram und Facebook.

Pri­de-Para­den sind aber mehr als nur Par­ty. Ziel ist, Viel­falt im öffent­li­chen Raum sicht­bar zu machen: In vie­len Tei­len der Gesell­schaft ist es noch immer ein Tabu, anders zu sein, ins­be­son­de­re in Bezug auf sexu­el­le und geschlecht­li­che Iden­ti­tä­ten. Dies führt oft zu Scham oder gar gewalt­sa­mer Unter­drü­ckung. Pri­de steht dage­gen für Selbst­ach­tung und das Recht auf einen selbst­ver­ständ­li­chen Platz in der Gesellschaft.

Im Salz­kam­mer­gut wird Que­er­feind­lich­keit als all­ge­gen­wär­tig erlebt. Dies zeigt sich in abfäl­li­gen Bemer­kun­gen, Wit­zen oder offe­ner Ableh­nung gegen­über geschlecht­li­cher und sexu­el­ler Viel­falt. Die Rege­bo­gen-Para­de im Salz­kam­mer­gut ist daher ein not­wen­di­ger Schritt, um die­ser Ableh­nung entgegenzutreten.

Es ist nötig sicht­bar zu machen, dass LGBT­QIA+ — Per­so­nen (“LGBT­QIA+” ist eine Abkür­zung der eng­li­schen Wör­ter les­bisch, schwul, bise­xu­ell, trans*, que­er, inter* und ase­xu­ell) ein Teil die­ser Regi­on sind. Bis dies selbst­ver­ständ­lich wird, braucht es eine extra Por­ti­on Sicht­bar­keit und Bewusst­seins­bil­dung. Auch dem Gedan­ken ver­bun­de­ne Per­so­nen, soge­nann­te „Allys“ sind herz­lich zur Para­de eingeladen.

Die Salz­kam­mer­Pri­de ist ein star­kes Zei­chen für Ver­än­de­rung, Akzep­tanz und die unauf­hör­li­che Arbeit für eine Welt, in der jeder Mensch stolz auf sei­ne Iden­ti­tät sein kann. Sie bie­tet LGBT­QIA+ — Per­so­nen die Mög­lich­keit, sich mit ande­ren zu soli­da­ri­sie­ren, Gemein­schaft zu erle­ben und sich gegen­sei­tig zu unterstützen.

Auch ist es wich­tig, die his­to­ri­schen Kämp­fe und Errun­gen­schaf­ten die­ser Bewe­gung zu wür­di­gen und sich dar­an zu erin­nern, dass vie­le Rech­te, die heu­te selbst­ver­ständ­lich erschei­nen, hart erkämpft wur­den. Es wird auch wei­ter­hin für die­se Gleich­be­rech­ti­gung ein­ge­tre­ten. Außer­dem soll sie dazu bei­tra­gen, LGBT­QIA+ — Iden­ti­tä­ten sicht­ba­rer zu machen und sie als nor­ma­len Bestand­teil der Gesell­schaft anzu­er­ken­nen. Dies ist beson­ders wich­tig für Men­schen, die sich oft unsicht­bar füh­len oder dis­kri­mi­niert werden.

Das Team der Salz­kam­mer­Pri­de möch­te sei­nen auf­rich­ti­gen Dank an alle aus­spre­chen, die durch ihre groß­zü­gi­gen Spen­den die ers­te Regen­bo­gen­pa­ra­de im Salz­kam­mer­gut mög­lich machen. Die­se Unter­stüt­zung ist ein star­kes Zei­chen für Viel­falt, Akzep­tanz und eine offe­ne Gesellschaft.

Ver­wei­se: https://www.salzkammerqueer.at/pride/ Insta­gram & Face­book: @salzkammerpride