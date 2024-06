Ein 19-Jäh­ri­ger ist Don­ners­tag­abend in St. Wolf­gang von einer Ter­ras­se aufs Dach geklet­tert und in die Tie­fe gestürzt. Der jun­ge Mann wur­de ins Kran­ken­haus eingeliefert.

Der jun­ge Mann aus dem Bezirk Wels-Land woll­te am 13. Juni 2024 gegen 23:35 Uhr gemein­sam mit einem 17-jäh­ri­gen Bekann­ten auf einer Dach­ter­ras­se in Sankt Wolf­gang die Aus­sicht genie­ßen. Dabei klet­ter­te der 19-Jäh­ri­ge auf ein angren­zen­des Blech­dach, rutsch­te aus und stürz­te etwa acht bis zehn Meter in die Tiefe.

Der Mann wur­de unbe­stimm­ten Gra­des ver­letzt und nach der Erst­ver­sor­gung mit der Ret­tung und dem Not­arzt in das Unfall­kran­ken­haus Salz­burg ein­ge­lie­fert, berich­tet die Polizei.