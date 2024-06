Ende April ging in der Markt­ge­mein­de Alt­müns­ter die größ­te gemein­de­ei­ge­ne Pho­to­vol­ta­ik-Anla­ge in Betrieb. Sie befin­det sich am Dach der Volks­schu­le Neu­kir­chen und wird für die Gemein­de einen wert­vol­len Bei­trag liefern.

Im Gemein­de­ge­biet von Alt­müns­ter sind zu den bereits bestehen­den PV-Anla­gen kürz­lich vier neue dazu­ge­kom­men. Die­se befin­den sich auf den Dächern des Alt­stoff­sam­mel­zen­trums, des Kin­der­gar­tens Reindl­mühl und der Mit­tel­schu­le Alt­müns­ter. Die größ­te und leis­tungs­stärks­te Anla­ge wur­de Ende April in Betrieb genom­men und ist am Dach der Volks­schu­le Neu­kir­chen angebracht.

„Mit 230 kWp und 50 kWh Strom­spei­cher mit Not­strom­funk­ti­on leis­tet die­se Pho­to­vol­ta­ik­an­la­ge den größ­ten Bei­trag in Sachen CO 2 -Erspar­nis“, erklärt Bür­ger­meis­ter Mar­tin Pel­zer. Die über 450.000 kWp Leis­tung aller Anla­gen zusam­men kön­nen zu einem gro­ßen Teil in der Ener­gie­ge­mein­schaft Traun­stein genutzt werden.

Die Ener­gie­ge­mein­schaft Traun­stein ist ein Zusam­men­schluss der Gemein­den Alt­müns­ter, Gschwandt, Scharn­stein, St. Kon­rad und Traun­kir­chen und wird zukünf­tig auch für Pri­va­te geöff­net wer­den. Unter­stützt wird die EEG Traun­stein vom Kli­ma­schutz­mi­nis­te­ri­um, mit dem Ziel die Akti­vi­tä­ten zur För­de­rung von Erneu­er­ba­re-Ener­gie-Gemein­schaf­ten zu bün­deln und Ener­gie­ge­mein­schaf­ten auch nach­hal­tig in Öster­reich zu etablieren.

Alle PV-Anla­gen im Gemein­de­ge­biet erzeu­gen im Jahr zusam­men rund 400.000 kWh, womit der Strom­ver­brauch eines Drit­tels der Gemein­de­ge­bäu­de gedeckt ist. Umge­rech­net sind das über 130 Haus­hal­te. Die Markt­ge­mein­de Alt­müns­ter spart somit zir­ka € 100.000,00 jähr­lich an Stromkosten.