Die Feu­er­wehr Viech­t­wang zeig­te sich für die Orga­ni­sa­ti­on und Durch­füh­rung des Bezirks­be­wer­bes 2024 ver­ant­wort­lich, wel­cher am 22. Juni über die Büh­ne ging. Trotz inten­si­ver Regen­fäl­le in der Nacht fan­den die Bewerbs­teil­neh­mer sehr gute Rah­men­be­din­gun­gen vor und konn­ten viel­fach Top-Leis­tun­gen abru­fen. Als Gesamt­sie­ger gin­gen die Feu­er­weh­ren Gschwandt und Ruß­bach mit den Wan­der­po­ka­len vom Bewerbsplatz.

Bei der Jugend­grup­pe gilt es einen Lösch­an­griff über eine Hin­der­nis­bahn durch­zu­füh­ren. Neben Was­ser­gra­ben, Hür­de, Tun­nel und Lang­bank wel­che es dabei zu über­win­den gilt, sind auch Gerät­schaf­ten rich­tig abzu­le­gen und Kno­ten­kennt­nis­se not­wen­dig. Zwei­ter Teil des Bewer­bes ist ein Staf­fel­lauf über 400m, wel­cher eben­falls mit meh­re­ren Hin­der­nis­sen bestückt ist. Der Unter­schied zwi­schen der Stu­fe Bron­ze und Sil­ber ist jener, dass in Bron­ze die Num­mern und die damit ver­bun­de­nen Auf­ga­ben fix zuge­ord­net sind, in Sil­ber zie­hen die Teil­neh­mer die Num­mern unmit­tel­bar vor dem Start – will hei­ßen jeder und jede muss jede Posi­ti­on in der Grup­pe beherrschen.

Die Aktiv­grup­pen haben eben­falls einen Lösch­an­griff durch­zu­füh­ren, wozu eine Saug­lei­tung zur Trag­kraft­sprit­ze her­zu­stel­len, eine Zubrin­ger­lei­tung zu ver­le­gen und ein Angriff mit­tels zwei C‑Rohren auf­zu­bau­en ist- alles mög­lichst schnell und feh­ler­frei. Ein Staf­fel­lauf stellt auch bei den Akti­ven die zwei­te Kom­po­nen­te des Bewer­bes dar – im Gegen­satz zur Jugend aber ohne Hin­der­nis­se. Die Moda­li­tä­ten in Bron­ze und Sil­ber sind gleich wie schon ober­halb bei der Jugend beschrieben.

„Bewerb ist mehr als sport­li­cher Wett­kampf. Bewerb ist Aus- und Wei­ter­bil­dung gepaart mit einer gro­ßen Por­ti­on Kame­rad­schaft!“, so Bezirks­feu­er­wehr­kom­man­dant OBR Tho­mas Drei­blmei­er bei der Siegerehrung.

Im Rah­men der Schluss­ver­an­stal­tung wur­de einem ver­dien­ten Funk­tio­när noch eine Aus­zeich­nung über­reicht. Itzen­tha­ler Johann war fünf Jah­re als Haupt­amts­wal­ter für Bewer­be (heu­ti­ge Bezeich­nung Bezirks­fach­be­auf­trag­ter Leis­tungs­be­wer­be) im Bezirks­feu­er­wehr­kom­man­do tätig. Die­se Funk­ti­on leg­te er mit Ende der Peri­ode zurück, er bleibt aber wei­ter­hin im Bewer­ter­team tätig. Für sei­ne wert­vol­le Arbeit über­reich­te ihm Bezirks­kom­man­dant OBR Tho­mas Drei­blmei­er die Bezirks­ver­dienst­me­dail­le 2. Stu­fe in Silber.

Neben den Poka­len für die Best­plat­zier­ten erhiel­ten die Jugend­grup­pen im Rah­men der Sie­ger­eh­rung auch die begehr­ten Feu­er­wehr­ju­gend­leis­tungs­ab­zei­chen in Bron­ze und Silber.

Die Sto­ckerl­plät­ze auf Bezirks­ebe­ne gin­gen an fol­gen­de Gruppen:

Jugend Bron­ze

Platz 1: Ruß­bach 1

Platz 2: Pfandl 1

Platz 3: Roit­ham 1

Jugend Sil­ber

Platz 1: Ruß­bach 1

Platz 2: Viech­t­wang 1

Platz 3: Roit­ham 1

Aktiv Bron­ze

Platz 1: Gschwandt 2

Platz 2: Ruß­bach 1

Platz 3: Roit­ham 1

Aktiv Sil­ber

Platz 1: Diet­ha­ming 1

Platz 2: Gschwandt 3

Platz 3: Kirch­ham 1

Gesamt­sieg Jugend: Ruß­bach 1

Gesamt­sieg Aktiv: Gschwandt 3