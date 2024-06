Im “Auer­hahn” in Eben­see ist Diens­tag­nach­mit­tag in der Küche ein Feu­er ausgebrochen.

Bereits auf der Anfahrt war für die vier Feu­er­weh­ren des Pflicht­be­rei­ches Eben­see Rauch­schwa­den zu sehen. Eine Abluft­an­la­ge der Küche des Gast­ho­fes Auer­hahn stand in Flammen.

Koch ließ Essen unbeaufsichtigt

Laut Poli­zei berei­te­te ein 60-jäh­ri­ger Mit­ar­bei­ter in der Küche des Gast­hau­ses Essen zu. Er ver­ließ für kur­ze Zeit die Küche, wobei in der Zwi­schen­zeit das Fett Feu­er fing und sich über den Dunst­ab­zug aus­brei­te­te. Der Mit­ar­bei­ter ver­such­te noch ein Über­grei­fen des Feu­ers auf den Dach­stuhl mit­tels Feu­er­lö­scher zu ver­hin­dern. Es kam sofort zu einer star­ken Rauch­ent­wick­lung, wes­halb Pas­san­ten den Not­ruf wählten.

Über­grei­fen der Flam­men verhindert

“Unter Ein­satz des schwe­ren Atem­schut­zes wur­de mit­tels Vor­nah­me meh­re­rer C‑Strahlrohre sowohl im Außen- als auch im Innen­be­reich das Feu­er unter Kon­trol­le gebracht. Dabei konn­te ein Aus­brei­ten auf das Dach sowie auf Räum­lich­kei­ten, wel­che der Küche angren­zen, erfolg­reich ver­hin­dert werden.

Die Abluft­an­la­ge wur­de abge­baut, um Glut­nes­ter abzu­lö­schen und ein Wie­der­auf­flam­men zu ver­hin­dern. Eben­so in der Küche wur­den unter Zuhil­fe­nah­me einer Wär­me­bild­ka­me­ra sämt­li­che Glut­nes­ter abgelöscht.

Der im Bereich eines Küchen­ge­rä­tes ent­stan­de­ne Brand konn­te durch das rasche Ein­grei­fen aller Feu­er­weh­ren noch recht­zei­tig vor dem Aus­brei­ten auf wei­te­re Gebäu­de­tei­le abge­löscht wer­den und damit grö­ße­rer Scha­den am Gebäu­de abge­wen­det wer­den”, berich­ten die Feuerwehren.

Die Frei­wil­li­gen Feu­er­weh­ren führ­ten mit ins­ge­samt ca. 50 Mann/Frau die not­wen­di­gen Lösch­ar­bei­ten durch. Am Gebäu­de ent­stand Sach­scha­den in der­zeit unbe­kann­ter Höhe. Per­so­nen kamen durch den Brand nicht zu Scha­den, so die Polizei.