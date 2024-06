Die 3. Klas­sen der Phö­nix­schu­le haben sich mit ihrer Leh­re­rin Sarah Thal­lin­ger beim Boden­bünd­nis OÖ für den Kli­maA­cker-Work­shop bewor­ben und wur­de angenommen.

Der Kli­maA­cker ist ein bun­ter, arten­rei­cher Schul­gar­ten vol­ler ver­schie­de­ner Kräu­ter und ess­ba­ren Blü­ten, einer Nasch­he­cke und sogar einem Obst­baum (Nasche­cke und Baum wer­den im Herbst-Work­shop ein­ge­setzt) und natür­lich vol­ler lebens­fro­her Schü­le­rIn­nen, die den Kli­maa­cker selbst gestal­ten und als Lern­raum regel­mä­ßig nut­zen kön­nen. Beson­de­rer Fokus liegt auf den The­men Boden, Kli­ma­wan­del und Kli­ma­wan­del­an­pas­sung im Alltag.

Am 21.06.2024 pflanz­ten die Schü­le­rIn­nen gemein­sam 30 ver­schie­de­ne Kräu­ter­ar­ten. Außer­dem lern­ten sie in einem inter­ak­ti­ven Begleit­work­shop wich­ti­ge Din­ge über den Boden und sei­ne wert­vol­len Funk­tio­nen, die Stand­ort­an­sprü­che der Kräu­ter und deren viel­fäl­ti­ge Verwendungsmöglichkeiten.

Das Pro­jekt wird vom Boden­bünd­nis Ober­ös­ter­reich mit Unter­stüt­zung vom Land OÖ umgesetzt.

Die Stadt­ge­mein­de hat die Schu­le tat­kräf­tig unter­stützt. So konn­ten eini­ge Att­nang-Puch­hei­mer Fir­men als groß­zü­gi­ge Spon­so­ren gewon­nen wer­den. Dan­ke an die Fa. STI­WA für die Geld­spen­de, Herrn Wolf­gang Lang­tha­ler mit der Fa. WIPA für ein tol­les Hoch­beet und an die Fa. Wes­sen­tha­ler für 2 Beton­rin­ge, die zum Hoch­beet umfunk­tio­niert wur­den. Wei­ters bedan­ken wir uns bei der Fa. H+S Zaun­tech­nik für ein wei­te­res Hoch­beet, der Fa. Gars­ten­au­er für Far­ben für die Gestal­tung der Beton­rin­ge, der Fa. Nie­dern­dor­fer für Holz­pa­let­ten und der Fa. Bogeschdor­fer für einen gro­ßen Blumentopf.

Für den Auf­bau und die Befül­lung gilt dem Wirt­schafts­hof, beson­ders Herr Haf­ner, der mit sei­nem Geschick vie­le Hin­der­nis­se bewäl­ti­gen konn­te, ein gro­ßes Dankeschön.

Wäh­rend des Schul­jah­res pfle­gen die Schul­kin­der selbst die Hoch­bee­te. Im Som­mer unter­stützt die Gemein­de bzw. die Umwelt­aus­schuss­mit­glie­der mit einem eige­nen Gieß­plan, damit die Kräu­ter den Som­mer über­ste­hen und auch im neu­en Schul­jahr Freu­de machen.

Geplant ist künf­tig eine schul­über­grei­fen­de Zusam­men­ar­beit mit den bei­den Volks­schu­len, wobei die Kräu­ter für bspw. gesun­de Jau­se ver­wen­det wer­den sol­len oder auch für den Kochunterricht.