Ein­stim­mig wur­de in der letz­ten Sit­zung Ende April der Rech­nungs­ab­schluss 2023 vom Gemein­de­rat ver­ab­schie­det. Dabei wur­de ein eher unspek­ta­ku­lä­res Finanz­jahr the­ma­ti­siert ohne unvor­her­ge­se­he­ne Aus­ga­ben und mit wei­ter­hin soli­den Ein­nah­men, die sich vor allem dank der wirt­schaft­lich posi­ti­ven Situa­ti­on in den Kom­mu­nal­steu­er­erträ­gen wider­spie­geln. Stellt man die Ein­nah­men von 37,8 Mil­lio­nen Euro den Aus­ga­ben in der Höhe von 36,7 Mil­lio­nen plus den offe­nen Bestel­lun­gen und Pro­jek­te gegen­über, ergibt sich ein bei­na­he aus­ge­gli­che­ner Haus­halt. Neben lau­fen­den Instand­hal­tungs­kos­ten von bei­spiels­wei­se Kanal- oder Stra­ßen­bau­ar­bei­ten, wur­den grö­ße­re Inves­ti­tio­nen in den Um- und Aus­bau des Kin­der­gar­tens Laa­kir­chen sowie in den Grund­an­kauf für die Stadt­kern­ent­wick­lung getätigt.

„Mit dem Erwerb des Grund­stü­ckes im Gewer­be­ge­biet Süd wur­de eine wei­te­re wich­ti­ge Wei­che für die Stadt­kern­ent­wick­lung gestellt. Die Flä­che eig­net sich gut, um even­tu­ell den im Stadt­zen­trum situ­ier­ten Bau­hof anzu­sie­deln und so einen wich­ti­gen Gestal­tungs­platz in der Innen­stadt zu gewin­nen“, erklärt Bür­ger­meis­ter Ing. Fritz Feicht­in­ger. Ein erheb­li­cher Abgang ent­steht jähr­lich mit rund 600.000,- Euro im Senio­ren­heim Laa­kir­chen, der von der Stadt­ge­mein­de Laa­kir­chen gestemmt wer­den muss. „Der Per­so­nal­man­gel im Gesund­heits­we­sen ist auch bei uns im Senio­ren­heim stark spür­bar. Es kön­nen weni­ger Bet­ten ver­ge­ben wer­den, was sich wie­der­um auf den Haus­halt aus­wirkt“, so der Bür­ger­meis­ter. Erfreu­lich ist, dass, wie in den letz­ten Jah­ren, Schul­den der Stadt­ge­mein­de wei­ter abge­baut wer­den konn­ten und so die Pro-Kopf-Ver­schul­dung ste­tig sinkt. Die Frak­tio­nen sind sich einig, dass in den nächs­ten Jah­ren, trotz der zu täti­gen­den Inves­ti­tio­nen für die Stadt­ent­wick­lung, die ver­ant­wor­tungs­vol­le Bud­get­po­li­tik wei­ter­ge­führt wer­den soll.