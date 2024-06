Die Stadt­ge­mein­de Laa­kir­chen hat sich als ers­te Gemein­de im Bezirk vor fünf Jah­ren dafür ent­schie­den „Bie­nen­freund­li­che Gemein­de“ zu wer­den. Am Diens­tag, 25. Juni, wur­de die Kom­mu­ne im Rah­men des „Bie­nen­fes­tes“ für das Enga­ge­ment und den Bei­trag zu mehr Arten­viel­falt und geleb­ten Kli­ma­schutz im Jäger­mayr­hof Linz gewürdigt.

Als Ver­tre­ter der Stadt­ge­mein­de Laa­kir­chen über­nahm Bür­ger­meis­ter Ing. Fritz Feicht­in­ger die Aus­zeich­nung in Emp­fang und freut sich, dass die umge­setz­ten Maß­nah­men in der Stadt Laa­kir­chen Früch­te tra­gen: „Es ist sehr schön zu sehen, wie sich vie­le öffent­li­che Flä­chen in blü­hen­de Oasen ver­wan­delt haben. Auch in immer mehr Haus­gär­ten und an Feld­rän­dern wer­den gezielt Blu­men­wie­sen gesät“. Die Stadt­ge­mein­de unter­stützt dabei die Bevöl­ke­rung mit kos­ten­lo­sen Wild­blu­men­sa­men für den Anbau von Bau­ern­gär­ten und Bal­kon­blu­men. Ein Vor­bild ist die Gemein­de außer­dem bezüg­lich dem Ver­zicht von Gly­so­phat, so pfle­gen die Bau­hof­mit­ar­bei­ter die Stra­ßen­rän­der aus­schließ­lich mit Unkrautbürsten.

Vie­le wei­te­re Aktio­nen wie Vor­trä­ge und Work­shops, der Ankauf von Büchern für die öffent­li­che Büche­rei, Foto­wett­be­wer­be haben die Sen­si­bil­tät für den Schutz der Bie­nen und Arten­viel­falt in den letz­ten Jah­ren geschärft. „Mit vie­len klei­nen Aktio­nen kann eine gro­ße Wir­kung enste­hen, die zum Erhalt unse­rer wert­vol­len Natur bei­tra­gen“, ist die zustän­di­ge Sach­be­ar­bei­te­rin für Natur und Umwelt, Sabi­ne Her­man, überzeugt.