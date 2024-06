In Panik hat ein Kind heu­te sei­ne Mut­ter im Frei­bad Laa­kir­chen unter Was­ser gezo­gen. Ein Mit­glied der Was­ser­ret­tung erkann­te den Ernst der Lage. Da Mut­ter und Sohn wäh­rend die­ser dra­ma­ti­schen Sze­nen viel Was­ser geschluckt hat­ten, wur­de sofort der Not­arzt verständigt.

Am spä­ten Nach­mit­tag springt ein 6‑jähriger Bub von einem Sprung­so­ckel im Frei­bad Laa­kir­chen ins Was­ser. Die Mut­ter ist weni­ge Meter dane­ben und war­tet schwim­mend im Pool. Plötz­lich gerät das Kind in Panik, droht unter­zu­ge­hen und klam­mert sich an sei­ne Mut­ter und drück sie dadurch eben­falls unter Was­ser. Da der Pool an die­ser Stel­le 1,90 Meter tief ist, hat die Frau kei­ne Mög­lich­keit sich und ihr Kind über Was­ser zu halten.

Was­ser­ret­ter han­del­te sofort

Die­se kri­ti­sche Situa­ti­on erkennt ein Mit­glied der Öster­rei­chi­schen Was­ser­ret­tung, der an die­sem Tag als Unter­stüt­zung für den Bade­meis­ter bei der Sicher­heits­über­wa­chung im Frei­bad hilft. Ohne zu zögern, springt er zu den bei­den ins Was­ser und kann sie rasch an den Becken­rand bringen.

Gefahr des soge­nann­ten Sekun­dä­ren Ertrinkens

Da Mut­ter und Sohn wäh­rend die­ser dra­ma­ti­schen Sze­nen viel Was­ser geschluckt haben, wird sofort der Not­arzt ver­stän­digt. Bei der­ar­ti­gen Bei­na­he-Ertrin­kungs­un­fäl­len besteht immer die Gefahr des soge­nann­ten Sekun­dä­ren Ertrin­kens, bei dem die Opfer bis zu 24h nach dem Unfall an den Fol­gen des Was­ser­ein­tritts in die Lun­ge ster­ben kön­nen. Daher wer­den die bei­den vom Ret­tungs­dienst ins Salz­kam­mer­gut Kli­ni­kum Vöck­la­bruck gebracht, berich­tet die Was­ser­ret­tung Laakirchen.