Ein 72-jäh­ri­ger Mann aus dem Bezirk Gmun­den wur­de am Mitt­woch­abend bei Forst­ar­bei­ten schwer ver­letzt. Trotz schwers­ter Kopf­ver­let­zun­gen konn­te er sich noch selbst in Rich­tung eines Wan­der­wegs retten.

Gefähr­li­cher Seil­win­den­ein­satz im stei­len Gelände

Am 23. April 2025 gegen 18:30 Uhr führ­te der 72-Jäh­ri­ge in einem Wald­stück in Bad Ischl eigen­stän­dig Holz­ar­bei­ten durch. Beim Fäl­len einer Buche bemerk­te er, dass sich auf der gegen­über­lie­gen­den Sei­te eine dür­re Esche im Geäst der Buche ver­fan­gen hat­te. Da bei­de Bäu­me nicht von selbst fie­len, ver­such­te der erfah­re­ne Forst­ar­bei­ter, sie mit­hil­fe einer Seil­win­de und einer Ket­te zu Boden zu bringen.

Doch beim Zug über die Seil­win­de brach plötz­lich ein rund drei Meter lan­ges Stück der dür­ren Esche ab und traf den Mann mit vol­ler Wucht am Kopf.

Ver­letz­ter kämpft sich durch den Wald – Wan­de­rer alar­mie­ren Rettung

Trotz der mas­si­ven Ver­let­zun­gen gelang es dem 72-Jäh­ri­gen auf beein­dru­cken­de Wei­se, sich etwa 450 Meter in der Län­ge und rund 120 Höhen­me­ter tal­ab­wärts zu einem Holz­la­ger­platz zu schlep­pen – in der Nähe eines viel­be­gan­ge­nen Wan­der­wegs. Dort wur­de er von zwei zufäl­lig vor­bei­kom­men­den Wan­de­rern ent­deckt, die umge­hend die Ret­tungs­ket­te in Gang setzten.

Hub­schrau­ber­ein­satz nach Erstversorgung

Der Schwer­ver­letz­te wur­de vor Ort von Ret­tungs­kräf­ten und einem Not­arzt ver­sorgt und anschlie­ßend mit dem Not­arzt­hub­schrau­ber ins Kran­ken­haus geflo­gen. Dank sei­nes Durch­hal­te­ver­mö­gens und der schnel­len Hil­fe konn­te der Mann trotz der gefähr­li­chen Situa­ti­on rasch medi­zi­nisch betreut werden.

Quel­le: LPD OÖ