Im März 2025 ent­schied die Oö. Lan­des­re­gie­rung, dass für das Bau­pro­jekt „See­vier­tel“ in Gmun­den kei­ne Umwelt­ver­träg­lich­keits­prü­fung nötig sei. Dage­gen leg­te die Umwelt­or­ga­ni­sa­ti­on Alli­ance For Natu­re Beschwer­de beim Bun­des­ver­wal­tungs­ge­richt ein – wegen Umwelt­be­den­ken und mög­li­cher EU-Rechtsverstöße.

Im Dezem­ber 2024 infor­mier­te die Natur‑, Kul­tur- und Land­schafts­schutz­or­ga­ni­sa­ti­on „Alli­ance For Natu­re“ den Bür­ger­meis­ter der Stadt­ge­mein­de Gmun­den, Ste­fan Krapf, und den Ober­ös­ter­rei­chi­schen Umwelt­an­walt, Mar­tin Donat, von der Not­wen­dig­keit einer Umwelt­ver­träg­lich­keits­prü­fung (UVP) für das Vor­ha­ben „See­vier­tel in Gmunden“.

Begrün­det wur­de dies durch die in der euro­päi­schen UVP-Richt­li­nie ver­an­ker­te Pflicht, Pro­jek­te, bei denen ins­be­son­de­re auf­grund ihrer Art, ihrer Grö­ße oder ihres Stand­or­tes mit erheb­li­chen Aus­wir­kun­gen auf die Umwelt zu rech­nen ist, einer Unter­su­chung ihrer Aus­wir­kun­gen zu unter­zie­hen sind.

Mit­te Janu­ar 2025 bean­trag­te die Oö Umwelt­an­walt­schaft die Fest­stel­lung, ob für das gegen­ständ­li­che Vor­ha­ben eine Umwelt­ver­träg­lich­keits­prü­fung durch­zu­füh­ren ist.

Mit Bescheid der Oö. Lan­des­re­gie­rung vom 18.03.2025 stell­te die Behör­de fest, dass für das gegen­ständ­li­che Vor­ha­ben kei­ne Umwelt­ver­träg­lich­keits­prü­fung nach dem UVP‑G 2000 durch­zu­füh­ren ist.

Gegen die­sen Bescheid der Oö. Lan­des­re­gie­rung erhob die (gemäß § 19 UVP‑G 2000 aner­kann­te) Umwelt­or­ga­ni­sa­ti­on „Alli­ance For Natu­re“, ver­tre­ten durch Rechts­an­walt Dr. Piotr Pyka, nun inner­halb offe­ner Frist Beschwer­de an das Bun­des­ver­wal­tungs­ge­richt (BVwG).

Wesent­li­che Beschwer­de­punk­te sind:

Das Vor­ha­ben befin­det sich im unmit­tel­ba­ren Ufer­be­reich sowie in Tei­len über dem Gewäs­ser­bo­den des Traun­sees und ist somit inner­halb des 500 m See­ufer­schutz­be­rei­ches des Traun­sees ange­dacht. Der öko­lo­gi­sche Zustand des Traun­sees wird zudem bereits jetzt ledig­lich „mäßig“ ein­ge­stuft; durch das Pro­jekt ist von einer zumin­dest gra­du­el­len Ver­schlech­te­rung des Traun­sees auszugehen.

Das gegen­ständ­li­che Vor­ha­ben bringt auch Risi­ken für die Nut­zung natür­li­cher Res­sour­cen, ins­be­son­de­re betref­fend Flä­che, Boden, Was­ser und bio­lo­gi­sche Viel­falt, zumal im Hotel­be­reich der bis­her unge­stör­te Zugang zur See­ufer­pro­me­na­de der Öffent­lich­keit ent­zo­gen wer­den soll.

„Auch Hotels, gro­ße Wohn- bzw. Geschäfts­kom­ple­xe und ähn­li­che Bau­pro­jek­te stel­len Städ­te­bau­vor­ha­ben dar, deren Aus­wir­kun­gen auf die Umwelt geprüft wer­den müs­sen. Die jet­zi­ge Rechts­la­ge in Öster­reich, die sol­che Pro­jek­te von der UVP-Pflicht aus­nimmt, ist uni­ons­rechts­wid­rig. Ich habe ‚Alli­ance For Natu­re‘ dies­be­züg­lich bereits im Jahr 2023 erfolg­reich vor dem EuGH ver­tre­ten und bin bereit, auch in die­sem Fall wie­der vor den EuGH zu zie­hen“, sagt Rechts­an­walt Dr. Piotr Pyka, der auf Umwelt- und Immo­bi­li­en­recht spe­zia­li­siert ist.

Dass im April 2024 ein neu­es Ver­trags­ver­let­zungs­ver­fah­ren durch die EU gegen Öster­reich eröff­net wur­de, des­sen Gegen­stand die man­gel­haf­te Umset­zung der euro­päi­schen UVP-Richt­li­nie im öster­rei­chi­schen UVP‑G 2000 ist, wur­de im Bescheid nicht berück­sich­tigt. Die Beschwer­de der AFN zeigt zudem diver­se Uni­ons­rechts­wid­rig­kei­ten sowie die man­gel­haf­te Beach­tung von uni­ons­recht­li­chen Vor­ga­ben auf.

Alli­ance-Gene­ral­se­kre­tär Chris­ti­an Schuh­böck: „Wir haben auch des­halb Beschwer­de erho­ben, um für die Bevöl­ke­rung am Traun­see die Mög­lich­keit zu erwir­ken, sich am Umwelt­ver­träg­lich­keits­prü­fungs­ver­fah­ren in Form von Bür­ger­initia­ti­ven gemäß § 19 UVP-Gesetz zu betei­li­gen, sofern das Bun­des­ver­wal­tungs­ge­richt unse­rer Beschwer­de statt­gibt und eine Umwelt­ver­träg­lich­keits­prü­fung für das Vor­ha­ben ‚See­vier­tel in Gmun­den‘ vorschreibt.“