Die Gold­hau­ben­grup­pe ist eine der rüh­rigs­ten Orga­ni­sa­tio­nen in Puch­kir­chen und das seit Jah­ren. Wir erar­bei­ten Geld und spen­den dies für sozia­le Zwe­cke wie zuletzt an das Quar­tier 16 der Fran­zis­kan­ne­rin­nen in Vöck­la­bruck und berei­ten bereits den Trach­ten­sonn­tag vor – so der Tenor der Frauen.

„Seit Jahr­zehn­ten trifft sich ein Teil der Frau­en zur wöchent­li­chen Wan­de­rung und erfährt eine gute und offe­ne Gemein­schaft“, stellt Obfrau Chris­ti­ne Hütt­mayr bei der Über­ga­be von € 1000,- an Sr. Ange­li­ka Gars­ten­au­er, Gene­ral­obe­rin der Fran­zis­ka­ne­rin­nen von Vöck­la­bruck fest.