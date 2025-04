In der Nacht auf Sams­tag kam es am Rat­haus­platz in Gmun­den zu einer gewalt­tä­ti­gen Aus­ein­an­der­set­zung. Drei unbe­kann­te Täter soll zwei Män­ner atta­ckiert haben – einer von ihnen soll sogar am Boden lie­gend wei­ter getre­ten wor­den sein.

Gegen 1:45 Uhr am Sams­tag, sei­en zwei Män­ner im Alter von 23 und 29 Jah­ren auf dem Rat­haus­platz in Gmun­den von drei bis­lang unbe­kann­ten Tätern ange­grif­fen wor­den. Laut Poli­zei gin­gen die Täter mit meh­re­ren Faust­schlä­gen und Trit­ten äußerst bru­tal vor. Beson­ders hef­tig habe es einen 29-jäh­ri­gen Kroa­ten aus dem Bezirk Gmun­den getrof­fen: Selbst nach­dem er bereits am Boden lag, hät­ten die Angrei­fer wei­ter auf ihn eingetreten.

Täter flüch­te­ten und ver­steck­ten sich in Bar

Nach der Tat flüch­te­ten die drei Män­ner nicht etwa vom Tat­ort, son­dern such­ten eine nahe­ge­le­ge­ne Bar auf. Dort wuschen sie sich auf der Toi­let­te, zogen sich um und misch­ten sich anschlie­ßend unter die ande­ren Gäs­te – sogar Geträn­ke sol­len sie noch kon­su­miert haben, heißt es sei­tens der Polizei.

Zwei Ver­letz­te – Poli­zei bit­tet um Hinweise

Bei­de Opfer muss­ten mit Ver­let­zun­gen unbe­stimm­ten Gra­des ver­sorgt wer­den, der 29-Jäh­ri­ge wur­de ins Salz­kam­mer­gut Kli­ni­kum Vöck­la­bruck ein­ge­lie­fert. Die Poli­zei hat bereits mit den Ermitt­lun­gen begon­nen und bit­tet um Hin­wei­se zur Iden­ti­tät der Täter. Zeu­gen wer­den gebe­ten, sich unter der Tele­fon­num­mer 059133 4100 bei der Poli­zei­in­spek­ti­on Gmun­den zu melden.

Quel­le: LPD OÖ