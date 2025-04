Eine 51-jäh­ri­ge Rumä­nin ist am Frei­tag­vor­mit­tag in Att­nang-Puch­heim in min­des­tens zwei Woh­nun­gen ein­ge­drun­gen und soll dabei Bar­geld gestoh­len haben. Die Poli­zei konn­te die mut­maß­li­che Täte­rin kur­ze Zeit spä­ter aus­for­schen – das Die­bes­gut hat­te sie in einer Haar­bürs­te versteckt.

Eine 78-jäh­ri­ge Pen­sio­nis­tin berich­te­te der Poli­zei, dass ihr die Frau ein­fach in den Küchen­be­reich gefolgt sei und sich unge­fragt an den Tisch gesetzt habe. Wäh­rend die Senio­rin im Bade­zim­mer eine Geträn­ke­fla­sche hol­te, dürf­te die 51-Jäh­ri­ge die Gele­gen­heit genutzt haben, um eine Geld­bör­se zu durch­su­chen und Bar­geld zu entwenden.

Wenig spä­ter griff eine Poli­zei­strei­fe die Ver­däch­ti­ge im Bereich der Salz­bur­ger Stra­ße auf. Bei der Durch­su­chung fan­den die Beam­ten den gestoh­le­nen Betrag – raf­fi­niert im Bürs­ten­kopf einer Haar­bürs­te ver­steckt. Das Geld konn­te dem Opfer nach der Ver­neh­mung wie­der aus­ge­folgt wer­den. Die 51-Jäh­ri­ge wur­de bei der Staats­an­walt­schaft ange­zeigt, berich­tet die Polizei.