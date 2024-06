VICTORIA COELN : CHROMOTOPIA

Ortsspezifische Lichtkunst für Laakirchen und Sonderausstellung im Österreichischen Papiermachermuseum Stadtgemeinde Laakirchen / Steyrermühl

1. August – 29. September 2024

Im Rah­men des Pro­gramms der Euro­päi­schen Kul­tur­haupt­stadt Bad Ischl Salz­kam­mer­gut 2024 hat der Ver­ein KunsGa­brik 4.0 die inter­na­Jo­nal renom­mier­te Wie­ner Medi­en­künst­le­rin Vic­to­ria Coeln nach Laa­kir­chen in das Öster­rei­chi­sche Papier­ma­cher­mu­se­um ein­ge­la­den. Sie wird sowohl für den Außen­raum an der Traun, als auch für einen Raum im Muse­um eine begeh­ba­re künst­le­ri­sche Inter­ven­Jo­nen ent­wi­ckeln. „Licht­li­ni­en und Farb­frag­men­te wer­den die Traun, ihr Umfeld und einen Innen­raum der alten Papier­fa­brik so über­schrei­ben, dass sie völ­lig neu zu ent­de­cken sind: ver­wan­delt in Licht­kunst­wer­ke oder genau­er in Chro­mo­to­pe, die sich zu Chro­mo­to­pia ver­bin­den“, so Vic­to­ria Coeln, die die­sen Begriff für ihre orts­spe­zifi­schen Licht­räu­me präg­te. Seit 1994 scha^ sie Chro­mo­to­pe an her­aus­ra­gen­den Orten in aller Welt. Kürz­lich etwa mach­te sie das Öster­rei­chi­sche Par­la­ment zu einem weit­hin sicht­ba­ren Licht­kunst­werk. „Mei­ne Chro­mo­to­pe ent­ste­hen über­all dort, wo es um Fra­gen des Zusam­men­le­bens geht und wo es ein Sedi­ment an Emo­Jo­nen und Erin­ne­run­gen zu ent­de­cken und zu trans­for­mie­ren gilt.“, so die Künst­le­rin. „Ich schaffe Erkennt­nis­räu­me, die bestehen­de Nar­raJ­ve neu ver­han­deln und neu for­ma­Je­ren – für alle offe­ne Licht­räu­me, die zu neu­en Begeg­nun­gen und Aus­tausch anre­gen können.“

Bei der orts­spe­zifi­schen Außen­ar­beit wid­met sich die Künst­le­rin der Laa­kirch­ner Traun, die für Geschich­te und Gegen­wart der Stadt als Stand­ort der Papier­pro­duk­Jon von gro­ßer Bedeu­tung war und ist. Vic­to­ria Coeln: „Die Tri­as aus Was­ser, Papier und Licht ver­än­der­te die Welt. Bis heu­te ver­bin­det sie Men­schen unter­schied­li­cher Her­kund, Län­der und Kulturen.

Gera­de vor dem Hin­ter­grund des Euro­päi­schen Gedan­kens ist damit das Papier­ma­cher­mu­se­um in der alten Papier­fa­brik in Laa­kir­chen ein Ort, der Auf­merk­sam­keit verdient.“

Frie­de­ri­ke Rei­ter: „KunsGabrik4.0 scha^ Vor­aus­set­zun­gen, die es braucht, um Kunst, vor Ort und für den Ort zu kre­ieren. Mit im Fokus ist die wech­sel­ha­de Geschich­te, gesell­schad­li­che Aus­wir­kun­gen einer sich ver­än­dern­den Arbeits­welt und viel­leicht der visio­nä­re Zukunds­blick der Kunst, die Trans­for­ma­Jons­pro­zes­se sicht­bar und erleb­bar macht. In Chro­mo­to­pia zeich­net Vic­to­ria Coeln mit Licht nie zuvor gese­he­ne For­men in Land­schad und Räu­me. Sie lädt uns ein, in Wahr­neh­mungs­räu­me ein­zu­tre­ten, in denen Licht so wie Musik oder auch SJl­le in einer uni­ver­sel­len Spra­che zu uns spricht.“

Die Lich­Jn­ter­ven­Jon im Außen­raum wird an aus­ge­wähl­ten Aben­den zu sehen sein. Als foto­grafi­sches Expo­nat wird sie Teil der Aus­stel­lung im Papier­ma­cher­mu­se­um sein. Die Son­der­aus­stel­lung gibt anhand ver­schie­de­ner Werk­grup­pen einen Ein­blick in die Aus­ein­an­der­set­zung der Künst­le­rin mit Licht als Medi­um und Mate­ri­al; das begeh­ba­re Chro­mo­top im gro­ßen Gale­rie­raum des Papier­ma­cher­mu­se­ums in der alten Papier­fa­brik lädt Besucher:innen dazu ein, selbst Teil der Licht­kunst und somit „par­J­zi­pie­ren­des Sub­jekt“ der Aus­stel­lung zu werden.

Neben einem Begleit­pro­gramm aus Gesprä­chen und Work­shops des Ver­eins KunsGa­brik 4.0, rea­li­siert Vic­to­ria Coeln am 7. Sep­tem­ber in der Kir­che Laa­kir­chen ein Pop-Up-Chromotop.

Für einen Abend wird der sakra­le Innen­raum zu einem Licht­kunst­werk, das mit der Musik der Orgel in Dia­log trij.

Chro­mo­to­pia wird kura­Jert von Frie­de­ri­ke Rei­ter und Hei­ke Süjer.

WO : Galerie des Österreichischen Papiermachermuseums Museumsplatz 1

4662 Laakirchen/Steyrermühl

ÖFFNUNGSZEITEN : Dienstag bis Sonntag: 10.00 bis 16.00 Uhr *

*04.08., 05.09. und 12.09.2024 Öffnungs­zei­ten 10.00 bis 22.00 Uhr

Nähe­re Infos: kunsGabrik4punkt