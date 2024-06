Sechs Per­so­nen ste­hen ab Mitt­woch in Wels vor Gericht, ihnen wird Betrug rund um einen Immo­bi­li­en­deal am Traun­see vorgeworfen.

Sechs Per­so­nen — Medi­en­be­rich­ten zufol­ge zwei Anwäl­ten, einem Notar, zwei Immo­bi­li­en­ent­wick­lern und einer Mak­le­rin — wird vor­ge­wor­fen, einer Frau ihr wert­vol­les Objekt am Traun­see in Gmun­den “zum Schleu­der­preis” abge­kauft zu haben. Die Ver­käu­fe­rin soll beim Ver­kauf schwer dement gewe­sen sein.

“Die Beschul­dig­ten ste­hen im Ver­dacht im Herbst 2019 eine an Demenz erkrank­te Per­son unter Aus­nut­zung ihres schlech­ten Geis­tes­zu­stands und ihrer Uner­fah­ren­heit ver­lei­tet zu haben, einen Über­gabs­ver­trag, zwei Schen­kungs­ver­trä­ge auf den Todes­fall und eine Vor­sor­ge­voll­macht zu unter­fer­ti­gen”, so die Staats­an­walt­schaft Wels.

Ein der­art gro­ßes Team an bekann­ten Anwäl­ten, die zur Ver­tei­di­gung der sechs Ange­klag­ten enga­giert wur­den, war am Lan­des­ge­richt Wels bis­her sel­ten zu sehen. Beglei­tet wur­de der Pro­zess­auf­takt von meh­re­ren Kame­ra­teams und Medi­en­ver­tre­tern. Der umfang­rei­che Pro­zess ist auf meh­re­re Tage ange­setzt. Es gilt die Unschuldsvermutung.

