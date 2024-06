Tol­le Stim­mung beim 15. Laa­kirch­ner Stadt­fest, das sich auch heu­er wie­der als ech­tes Fami­li­en­fest erwies. Bei Fami­li­en­spaß, inter­na­tio­na­ler Kuli­na­rik und einem abwechs­lungs­rei­chen Musik-Line-Up lie­ßen sich die Gäs­te auch vom abends ein­set­zen­den Regen nicht die Lau­ne ver­der­ben. Unter den Fest­gäs­ten war eine 50-köp­fi­ge Dele­ga­ti­on aus der Laa­kirch­ner Part­ner­stadt Obertshausen.

Bereits am Nach­mit­tag ström­ten zahl­rei­che Besu­che­rin­nen und Besu­cher zum gro­ßen Fami­li­en­pro­gramm. Ange­fan­gen von der Leis­tungs­schau der Feu­er­wehr-Jugend, den Spiel­sta­tio­nen samt Surf-Simu­la­tor bis hin zur lus­ti­gen Fami­li­en­olym­pia­de – das Ange­bot für Jung und Alt war enorm und sorg­te für jede Men­ge Spaß und Unter­hal­tung. Kuli­na­risch ent­wi­ckelt sich das Laa­kirch­ner Stadt­fest immer mehr zu einer Genuss­mei­le: Neben Bos­na, Bubble-Waf­feln, Krap­fen und Past­ra­mi-Sand­wi­ches der enga­gier­ten Laa­kirch­ner Ver­ei­ne gab es dies­mal auch spa­ni­sche und grie­chi­sche Köstlichkeiten.

Zube­rei­tet wur­den Pael­la, Sou­v­la­ki & Co von zwei Kul­tur­ver­ei­nen aus Oberts­hau­sen. Die Laa­kirch­ner Part­ner­stadt war mit einer rund 50-köp­fi­gen Dele­ga­ti­on rund um Bür­ger­meis­ter Manu­el Fried­rich zum Stadt­fest ange­reist, um die seit 50 Jah­ren bestehen­de Städ­te­part­ner­schaft zu fei­ern. Laa­kir­chens Bür­ger­meis­ter Ing. Fritz Feicht­in­ger beton­te die Bedeu­tung der jahr­zehn­te­lang dau­ern­den Ver­bin­dung: „Sie macht uns rei­cher. Rei­cher an kul­tu­rel­ler Viel­falt, rei­cher an Ver­ständ­nis für­ein­an­der, rei­cher an Erfah­run­gen, rei­cher an Kon­tak­ten. Die Viel­falt, die so im Klei­nen bei unse­rem Stadt­fest ent­steht, lässt uns über den Tel­ler­rand bli­cken und stärkt das kul­tu­rel­le Ver­ständ­nis für­ein­an­der.“ Oberts­hau­sens Stadt­ober­haupt bestä­tig­te die Ver­bun­den­heit mit der Part­ner­stadt Laa­kir­chen: „Wir sind hier zuhau­se bei Freun­den, das ist wie Familie.“

Für den pas­sen­den musi­ka­li­schen Rah­men bei dem Fest sorg­te auch heu­er wie­der ein abwechs­lungs­rei­ches musi­ka­li­sche Line-Up auf drei Büh­nen. Neben dem Fami­li­en-Mit­mach-Kon­zert von Bluat­schink begeis­ter­ten unter ande­rem hei­mi­sche Musik­ka­pel­len und ‑grup­pen sowie die Rock­house Crew. Abend­li­cher Höhe­punkt war der Auf­tritt von Musik­star LEMO. Unzäh­li­ge Gäs­te fei­er­ten bis in die Nacht und lie­ßen sich die sich auch durch abends ein­set­zen­den Regen nicht die Lau­ne verderben.