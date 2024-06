Ein töd­li­cher Absturz hat sich offen­bar am Sams­tag auf der Kat­rin in Bad Ischl ereig­net. Der abge­stürz­te Berg­stei­ger wur­de am Sonn­tag von einem Alpi­nis­ten entdeckt.

“Ein 56-Jäh­ri­ger aus dem Bezirk Gmun­den woll­te am 22. Juni 2024 gegen 15:00 Uhr den Kat­rin-Klet­ter­steig in der Gemein­de Bad Ischl durch­stei­gen. Er kann­te den Klet­ter­steig bereits aus einer frü­he­ren Bege­hung und war für das alpi­ne Unter­neh­men aus­rei­chend aus­ge­rüs­tet unterwegs.

Halt ver­lo­ren und 50 Meter abgestürzt

Der Zustieg zum Klet­ter­steig erfor­dert Tritt­si­cher­heit und dabei dürf­te der 56-Jäh­ri­ge an einer expo­nier­ten Stel­le, die zusätz­lich mit einem Fix­seil abge­si­chert ist, den Halt bezie­hungs­wei­se das Gleich­ge­wicht ver­lo­ren haben und stürz­te etwa 50 Meter durch stei­les fels­durch­setz­tes Wald­ge­län­de ab.

Der Mann zog sich dabei töd­li­che Ver­let­zun­gen zu und wur­de erst am 23. Juni 2024 gegen 13:15 Uhr zufäl­lig von ober­halb vor­bei­ge­hen­den Alpi­nis­ten ent­deckt”, berich­tet die Poli­zei am Sonn­tag­abend in einer Presseaussendung.