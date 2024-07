Gleich 3mal rück­ten am Wochen­en­de die Ein­satz­kräf­te der Öster­rei­chi­schen Was­ser­ret­tung zu einer nächt­li­chen Such­ak­ti­on aus.

Bereits in der Nacht von Frei­tag auf Sams­tag wur­den gegen 03:30 die Ein­satz­kräf­te in Schörf­ling am Atter­see alar­miert. Nach einem Fest mel­de­ten Freun­de einen jun­gen Mann als ver­misst. Wäh­rend die Was­ser­ret­tungs­kräf­te aus den Orts­stel­len Litzl­berg, Nuß­dorf, See­wal­chen, Unter­ach und Weyr­egg gemein­sam mit der Feu­er­wehr und Poli­zei den Bereich mit den Ein­satz­boo­ten absuch­ten, wur­de der Ver­miss­te von der Poli­zei an Land ca. 45min nach Alar­mie­rung unver­letzt aufgefunden.

Am Sonn­tag um 20:30 wur­de eben­falls im Atter­see eine Per­son ver­misst, dies­mal im Bereich Stein­bach am Atter­see. Die alar­mier­te Besat­zung des Ein­satz­boo­tes Unter­ach konn­te wäh­rend der Anfahrt auf Grund des Ein­satz­stor­nos wie­der umdrehen.

Eine Stun­de spä­ter erging eine Alar­mie­rung an die Ein­satz­kräf­te am Hall­stät­ter­see. Bei sehr rasch auf­kom­men­dem Sturm habe es ein Boot mit meh­re­ren Per­so­nen, dar­un­ter Kin­der, nicht mehr ans Ufer geschafft und benö­ti­ge Hil­fe. Die Ein­satz­boo­te der Was­ser­ret­tung von Bad Goi­sern und Hall­statt, sowie der angren­zen­den Feu­er­weh­ren began­nen mit der Suche. Auf Grund der vagen Orts­an­ga­be war die Lage nicht klar. Ein infra­ge kom­men­des Boot, aller­dings ohne Kin­der an Bord, hat­te selb­stän­dig das Ufer erreicht. Zur Sicher­heit such­ten die Ein­satz­boo­te noch ca. 1,5 Stun­den in Fins­ter­nis den See ohne Ergeb­nis ab.

Wasserrettung rät zu besonderer Vorsicht

Bedingt durch die hohen Luft­tem­pe­ra­tu­ren suchen vie­le Per­so­nen auch nach Son­nen­un­ter­gang noch die hei­mi­schen Seen auf. Der Auf­ent­halt auf dem Was­ser in der Fins­ter­nis birgt eige­ne Gefah­ren und die Öster­rei­chi­sche Was­ser­ret­tung rät zu beson­de­rer Vor­sicht und zur Ein­hal­tung spe­zi­el­ler Sicher­heits­tipps.