Seit über einem Vier­tel­jahr­hun­dert zieht die Salz­kam­mer­gut-Tro­phy Biker:innen aus ganz Euro­pa in ihren Bann. Mit 4.000 Teilnehmer:innen aus über 30 Natio­nen ist die Salz­kam­mer­gut-Tro­phy in Bad Goi­sern eines der größ­ten MTB-Events in den Alpen! Die Mischung aus sport­li­chen Höchst­leis­tun­gen und Urlaubs­fee­ling macht die Regi­on um den Hall­stät­ter­see an den drei Event­ta­gen Mit­te Juli zum Hot­spot der Radszene.

Mag. Andre­as WIN­KEL­HO­FER, GF Ober­ös­ter­reich Tourismus:

Salz­kam­mer­gut Tro­phy als ober­ös­ter­rei­chi­sches Erfolgsmodell

Mit der ers­ten Salz­kam­mer­gut Moun­tain­bike Tro­phy vor mehr als einem Vier­tel­jahr­hun­dert eta­blier­te sich das Inne­re Salz­kam­mer­gut als Pio­nier­re­gi­on des Moun­tain­bike­s­ports. „Die Ein­rich­tung und der Aus­bau eines ver­trag­lich frei­ge­ge­be­nen Stre­cken­net­zes ist bis heu­te ein Erfolgs­mo­dell für den Auf­bau tou­ris­ti­scher Moun­tain­bike-Infra­struk­tur. Mit der Salz­kam­mer­gut Tro­phy als sport­li­che Speer­spit­ze des regio­na­len Ange­bo­tes ist Moun­tain­bi­ken zur DNA der Regi­on gewor­den. Die­se Ent­wick­lung bie­tet auch ober­ös­ter­rei­chi­schen Sportler:innen Chan­cen, inter­na­tio­nal erfolg­reich zu wer­den, wie aktu­ell der zwei­te Platz von Tro­phy-Stamm­gast Lukas Kauf­mann bei sei­ner aller­ers­ten Race Across Ame­ri­ca-Teil­nah­me ein­drucks­voll zeigt“, lobt Mag. Andre­as Win­kel­ho­fer, Geschäfts­füh­rer des Ober­ös­ter­reich Tou­ris­mus. Nach wie vor setzt die Regi­on früh­zei­tig auf erfolg­ver­spre­chen­de Trends. So hat die Regi­on Dach­stein Salz­kam­mer­gut als Pilot­re­gi­on ein umfang­rei­ches Tou­ren­an­ge­bot für Gravelbiker:innen geschaf­fen. „Die Lan­des-Tou­ris­mus­stra­te­gie 2030 sieht die qua­li­täts­vol­le Wei­ter­ent­wick­lung des frei­zeit­tou­ris­ti­schen Rad­an­ge­bo­tes in Ober­ös­ter­reich vor. Die Kom­bi­na­ti­on aus Rad-Infra­struk­tur und Natur­land­schaf­ten bie­tet gro­ßes Poten­zi­al für eine Wei­ter­ent­wick­lung, vor allem in den Berei­chen Moun­tain­bike und Gra­vel­bike“, erklärt Win­kel­ho­fer.

Chris­to­pher UNTER­BER­GER, Feri­en­re­gi­on Dach­stein Salzkammergut

Salz­kam­mer­gut Tro­phy – Fens­ter zur Welt des Sports

Die Salz­kam­mer­gut Moun­tain­bike Tro­phy, bekannt für ihre anspruchs­vol­len Stre­cken, zieht jähr­lich Moun­tain­bike-Enthu­si­as­ten aus ganz Euro­pa an. „Die­ses Event ver­kör­pert den Geist unse­rer Regi­on, her­aus­for­dernd, ein­la­dend und spek­ta­ku­lär“, so Chris­to­pher Unter­ber­ger, Pro­jekt­lei­ter Biken Dach­stein Salz­kam­mer­gut. Moun­tain­bi­ken ist mehr als nur Sport; es ist eine Lei­den­schaft, die in der Frei­zeit­kul­tur des Dach­stein Salz­kam­mer­guts tief ver­wur­zelt ist. Bereits in den frü­hen 90ern wur­den gemein­sam mit dem Tou­ris­mus­ver­band, dem Land Ober­ös­ter­reich und den Öster­rei­chi­schen Bun­des­fors­ten die ers­ten Moun­tain­bikestre­cken frei­ge­ge­ben. Dar­aus ent­stand die Basis, um eine Top Ver­an­stal­tung wie die Salz­kam­mer­gut Moun­tain­bike Tro­phy in der Regi­on zu etablieren.

Gra­vel­bi­ken: Auf­stre­ben­des Seg­ment im Radsport

Gra­vel­bi­ken hat sich als fes­te Grö­ße eta­bliert, geschätzt für die Mischung aus Aben­teu­er und Frei­heit. Die Feri­en­re­gi­on Dach­stein Salz­kam­mer­gut setz­te bereits seit 2018 auf die­ses attrak­ti­ve Ange­bot für Natur­lieb­ha­ber. So wur­den im Jahr 2023 wei­te­re Tou­ren­vor­schlä­ge zwi­schen Hall­stät­ter­see, Fuschl­see, Wolf­gang­see und Traun­see vom Inne­ren Salz­kam­mer­gut gemein­sam mit Gra­vel Exper­ten für die Gäs­te erar­bei­tet. „Die neu­en, spe­zi­ell für Gra­vel­bikes ent­wi­ckel­ten Rou­ten sind ein Traum für jeden, der die Natur liebt und das Salz­kam­mer­gut auf einem läs­si­gen Weg erle­ben will“, sagt Unterberger.

Die Salz­kam­mer­gut Moun­tain­bike Tro­phy ist Pio­nier bei der Eta­blie­rung die­ser moder­nen Sport­art. So fan­den die ers­ten Gra­vel­be­wer­be im Zuge der Tro­phy bereits Mit­te der 2010er Jah­re statt. Auch 2024 kön­nen sich Gra­vel­bi­ker der sport­li­chen Her­aus­for­de­rung auf meh­re­ren Distan­zen stel­len. Für Ein­stei­ger ist die G‑Strecke die idea­le Distanz, um in die­ses Aben­teu­er hineinzuschnuppern.

Infra­struk­turin­itia­ti­ven: Neue Wege, neue Möglichkeiten

Der Tou­ris­mus­ver­band Inne­res Salz­kam­mer­gut baut die Bike Infra­struk­tur kon­ti­nu­ier­lich aus, schließt Lücken im Netz­werk und schafft neue Rou­ten für siche­re­re und zugäng­li­che­re Erleb­nis­se. Die­se Woche star­ten die Bau­ar­bei­ten für eine Umfah­rung der Pass Gschütt Lan­de­stra­ße zwi­schen Ober­ös­ter­reich und Salz­burg. Durch eine geschick­te Lösung unter­halb der Lan­de­stra­ße kön­nen in Zukunft sport­li­che Biker aber auch Fami­li­en per Rad sicher den Horn­spitz und sei­ne Alm­hüt­ten errei­chen. Die­se Erwei­te­rung berei­chert das Tour­en­er­leb­nis in der Regi­on immens. Eben­so kann durch neue Abschnit­te auch die Salz­kam­mer­gut Moun­tain­bike Tro­phy an Attrak­ti­vi­tät und Abwechs­lung gewinnen.

Stim­men der Trails: Bereits 300 Feed­backs zur Zukunft des Moun­tain­bi­kens im Inne­ren Salzkammergut

In uner­müd­li­cher Bemü­hung, das Moun­tain­bike-Ange­bot im Inne­ren Salz­kam­mer­gut noch attrak­ti­ver zu gestal­ten, hat die Feri­en­re­gi­on Dach­stein Salz­kam­mer­gut gemein­sam mit dem Tou­ris­mus­ver­band Bad Ischl eine umfas­sen­de Umfra­ge ins Leben geru­fen. Seit Mit­te Juni haben bereits über 300 Teilnehmer:innen, Gäs­te und Ein­hei­mi­sche, ihre Ein­drü­cke und Vor­schlä­ge mit­ge­teilt. Die Rück­mel­dun­gen rei­chen von gro­ßem Lob für die bestehen­den Tou­ren und die land­schaft­li­che Schön­heit bis auch zur For­de­rung nach Errich­tung nie­der­schwel­li­ger und natur­na­her Trails.

Die­se ers­ten Umfra­ge­er­geb­nis­se zei­gen, dass Trails eines der zen­tra­len The­men im Moun­tain­bike Sport sind. Zudem äußer­ten vie­le die Not­wen­dig­keit, die Kon­nek­ti­vi­tät zwi­schen den ein­zel­nen Trails zu ver­bes­sern, um län­ge­re und abwechs­lungs­rei­che­re Rou­ten zu ermög­li­chen. Die­se Rück­mel­dun­gen sind von unschätz­ba­rem Wert, da sie direkt in die Pla­nung und Wei­ter­ent­wick­lung von Lücken­schlüs­sen und der Moun­tain­bike-Infra­struk­tur ein­flie­ßen. Die Umfra­ge läuft bis Herbst 2024 und soll ein mög­lichst brei­tes Mei­nungs­spek­trum abbil­den. „Wir sind bestrebt, die Vor­schlä­ge unse­rer Moun­tain­bike Com­mu­ni­ty umzu­set­zen und dadurch das Moun­tain­bi­ken im Inne­ren Salz­kam­mer­gut zu einem noch grö­ße­ren Ver­gnü­gen für Ein­hei­mi­sche und Gäs­te zu machen“, fasst Unter­ber­ger zusammen.

Heinz HÖR­HA­GER, Tro­phy Sprecher

Das ist die Salz­kam­mer­gut Tro­phy 2024

Seit der Erst­auf­la­ge im Jahr 1998 wur­den die Stre­cken auf sie­ben ver­schie­de­ne Distan­zen erwei­tert. Für die här­tes­ten Mountainbiker:innen fällt bereits um 5 Uhr früh der Start­schuss auf dem Markt­platz in Bad Goi­sern. Unter dem Mot­to „Ein­mal Höl­le und zurück“ haben die Extrembiker:innen unglaub­li­che 210 Kilo­me­ter und mehr als 7.000 Höhen­me­ter vor sich und jagen das begehr­te, schwar­ze Finis­her­shirt. Schon die Eck­da­ten zei­gen, dass es hier um den här­tes­ten und wahr­schein­lich selek­tivs­ten Moun­tain­bike Mara­thon Euro­pas geht. Elf Labe­stel­len und die Zuschau­er an der Stre­cke, vor allem in den Fan­zo­nen, pushen die Sportler:innen zu Höchstleistungen.

Zusätz­lich zur Extrem­di­stanz ste­hen am Mara­thon-Tag (Sams­tag, 13. Juli 2024) Stre­cken über 22, 37, 55, 58, 80 und 127 Kilo­me­ter sowie der tech­nisch anspruchs­vol­le „All-Mountain“-Bewerb über 58 Kilo­me­ter zur Aus­wahl. Anmel­dun­gen zu allen Bewer­ben sind bis eine Stun­de vor dem Start möglich.

Bei den Her­ren ist das Star­ter­feld auf der A‑Distanz (210 Kilo­me­ter) heu­er über­aus stark besetzt. Als Favo­rit gilt allen vor­an der Vor­jah­res­sie­ger Phil­ipp HANDL, der 2023 mit 9 Stun­den und 22 Minu­ten einen neu­en Stre­cken­re­kord ins Salz­kam­mer­gut „knall­te“. Die stärks­ten Kon­kur­ren­ten wer­den die bei­den Her­ren sein, die im Vor­jahr eben­falls am Podest stan­den: Lokal­ma­ta­dor Lukas KAUF­MANN, im Vor­jahr Zwei­ter auf der Extrem­di­stanz und der Stei­rer David SCHÖGGL, im Vor­jahr auf Rang 3. Bei Kauf­mann wird man natür­lich gespannt sein, wie sich die Stra­pa­zen des Race Across Ame­ri­ca aus­wir­ken, bei dem der Kronstor­fer vor weni­gen Tagen sen­sa­tio­nell Zwei­ter wur­de. Zum Kreis der mög­li­chen Sie­ger zählt auch wie­der Mar­tin LUD­WICEK, Sie­ger der Tro­phy Indi­vi­du­ell 2020 und Zwei­ter von 2019, und der Tro­phy-Sie­ger von 2011 Wolf­gang KRENN. Mit Eli­as TRAN­NIN­GER aus Bad Goi­sern, dem Gos­au­er Alex­an­der THA­LER und Micha­el GRICK aus Bad Mit­tern­dorf ste­hen auch drei Local Heros als Top­fah­rer an der Startlinie.

Bei den Damen sind bei der 27. Tro­phy-Auf­la­ge bereits 16 Star­te­rin­nen für die Extrem­di­stanz ange­mel­det. Dar­un­ter die Sie­ge­rin des Vor­jah­res, die Tiro­le­rin Bian­ca SOMA­VIL­LA und die zweit­plat­zier­te Anna BICS­KEI aus Ungarn. Gespannt darf man auf die Münch­ne­rin Glo­ria BAI­ER (in den letz­ten bei­den Jah­ren jeweils Gesamt­zwei­te der KTM MTB-Chall­enge) und die Inns­bru­cke­rin Luca HAUTZ (Sie­ge­rin Gra­vel­ma­ra­thon 2023) sein, bei­de sind zum ers­ten Mal auf der Extremstre­cke angemeldet.

Mit Bar­ba­ra MAY­ER steht auf der B‑Strecke über 127 Kilo­me­ter die Tro­phy-Sie­ge­rin von 2018 und 2022 am Start. Star­ke Kon­kur­renz bekommt sie mit der Lokal­ma­ta­do­rin Iri­na FET­TIN­GER aus dem Goi­se­rer Tal.

Auf der B‑Strecke steht bei den Her­ren mit dem Tiro­ler Karl MARKT der Vor­jah­res­sie­ger am Start. Mit Luca WERANI aus Alten­berg bei Linz kommt für ihn aus Ober­ös­ter­reich star­ke Kon­kur­renz Eben­falls auf der zweit­längs­ten Distanz star­tet ÖSV-Ski­sprung­le­gen­de Andre­as GOLD­BER­GER, der schon eini­ge Male die Extrem­di­stanz bewäl­tig­te. Beim Gra­vel­ma­ra­thon über 67 Kilo­me­ter mit Start in Ober­traun soll­te die Lin­ze­rin Ste­fa­nie LIS­KO eine der hei­ßes­ten Sieg­an­wär­te­rin­nen sein.

SCOTT Juni­or-Tro­phy – Nach­wuchs aufs Bike

Der Tro­phy-Sonn­tag steht ganz im Zei­chen der Kids. Den Young­stars ste­hen dabei zwei Bewer­be zur Aus­wahl: das XC-Race und der Par­cours-Bewerb. Beim Par­cours geht es rein um Geschick­lich­keit. Ohne Zeit­druck sind ver­schie­de­ne Hin­der­nis­se zu meis­tern und spie­le­risch die Fahr­tech­nik unter Beweis zu stel­len. Alle Kin­der erhal­ten zwar eine Start­num­mer, aber es gibt kei­ne Zeit­neh­mung oder Rangliste.

Das XC-Race hin­ge­gen ist für geüb­te und sport­lich ambi­tio­nier­te Nachwuchs-Biker:innen gedacht. Der Start erfolgt in nach Alters­klas­sen getrenn­ten Grup­pen im Zen­trum von Bad Goi­sern. Ob Par­cours oder XC-Race: Im Ziel erhal­ten alle Teilnehmer:innen eine Erin­ne­rungs­me­dail­le aus Leb­ku­chen und ein Tro­phy T‑Shirt. Im Anschluss an die Sie­ger­eh­rung wer­den tol­le Prei­se im Fest­zelt verlost.

Bosch (e)MTB Schnit­zel­jagd — das Tro­phy-Event für die gan­ze Familie!

Die Bosch (e)MTB Schnit­zel­jagd geht wie die Juni­or Tro­phy am Tro­phy-Sonn­tag über die Büh­ne und ist ein Gemein­schafts-Event, das Mountainbike-Enthusiast:innen aller Kön­ner­stu­fen zusam­men­bringt. Die Teil­neh­mer erle­ben auf ihren Moun­tain­bikes eine Schnit­zel­jagd durch Bad Goi­sern mit zahl­rei­chen land­schaft­li­chen Höhe­punk­ten wie dem Dach­stein­blick von der Ross­moos- und der Hal­ler­alm, der Durch­que­rung der „Ewi­gen Wand“ oder die Über­que­rung des „Wil­den Lauf­fen“. Es gibt kei­ne Zeit­mes­sung, dafür Kon­troll­punk­te und Sta­tio­nen mit lus­ti­gen Geschick­lich­keits­be­wer­ben wie die „deu­ter Ruck­sack-Chall­enge“, Nageln, Mini-Arm­brust- und Bogen­schie­ßen, bei denen man Wer­tungs­punk­te sam­meln kann. Als pro­mi­nen­ter Star­ter wird das ehe­ma­li­ge Sla­lom-Ass Tho­mas SYKO­RA an den Start gehen.

Bike-Tour mit Andi Goldberger

Am gan­zen Tro­phy-Wochen­en­de gibt es für Kin­der ein tol­les Rah­men­pro­gramm. Beson­ders emp­feh­lens­wert für Kids: die Bike-Tour mit Andi GOLD­BER­GER, die am Frei­tag um 15.30 Uhr beim neu­en Pump­track hin­ter dem Fest­saal star­tet. Und Tri­al-WM-Teil­neh­mer Domi­nic GRILL bringt allen inter­es­sier­ten Kids und Jung­ge­blie­be­nen spie­le­risch ein paar „Kunst­stü­cke“ auf dem Bike bei. Tipp: Am Frei­tag um 17:30 Uhr gibt es eine spek­ta­ku­lä­re Tri­al-Show auf der Markt­stra­ße zu sehen.

Rah­men­pro­gramm: Bike­mes­se und geführ­te Tou­ren – Bosch ePowered

Abseits der Renn­stre­cken wird ein außer­ge­wöhn­li­ches Rah­men­pro­gramm gebo­ten. Das Pro­gramm star­tet am Frei­tag­abend nach der Fah­rer­prä­sen­ta­ti­on mit der Pre-Race-Par­ty im Fest­zelt ab 21 Uhr.

Abge­run­det wird das Moun­tain­bike-Spek­ta­kel in Bad Goi­sern wie­der mit der gro­ßen Bike­mes­se an allen drei Event­ta­gen mit den neu­es­ten Pro­duk­ten und Ent­wick­lun­gen im Moun­tain­bike-Sport inklu­si­ve der Mög­lich­keit gleich vor Ort ein­zu­kau­fen – vom tech­ni­schen Equip­ment bis hin zu tren­di­ger Sport­be­klei­dung. Meh­re­re eBikes ver­schie­de­ner Her­stel­ler kön­nen auf der beschil­der­ten Test­stre­cke oder bei einer der geführ­ten eMTB Tou­ren unter kun­di­ger Anlei­tung hei­mi­scher Gui­des aus­pro­biert wer­den. Zum Son­nen­un­ter­gang geht’s übri­gens jeweils am Frei­tag und Sams­tag zur Ewi­gen Wand, von der man einen atem­be­rau­ben­den Blick auf der Goi­se­rer Tal und den Hall­stät­ter­see hat. Am Sams­tag­abend wird übri­gens Tho­mas SYKO­RA die­se Tour begleiten.