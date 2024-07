Ein Brand im Wohn­zim­mer einer Mehr­par­tei­en­haus­woh­nung hat Mon­tag­abend in Laa­kir­chen einen Ein­satz von sechs Feu­er­weh­ren, der Ret­tung und Poli­zei ausgelöst.

In einer Woh­nung eines Mehr­par­tei­en­wohn­hau­ses in Laa­kir­chen ist es Mon­tag­abend zu einem klei­ne­ren Brand gekom­men. Sechs Feu­er­weh­ren wur­den mit dem Ein­satz­stich­wort “Brand Gebäu­de” an die Ein­satz­stel­le geschickt.

Der Brand konn­te rasch abge­löscht wer­den, die Ein­satz­kräf­te der Feu­er­wehr brach­ten das Brand­gut ins Freie. Die Woh­nung wur­de belüf­tet. Eine Per­son wur­de vom Ret­tungs­dienst vor Ort ver­sorgt und zwei Per­so­nen wur­den nach der Erst­ver­sor­gung am Ein­satz­ort ins Kli­ni­kum gebracht.