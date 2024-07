Am Wochen­en­de führ­ten Poli­zis­ten und Straf­re­fe­ren­ten der Bezirks­haupt­mann­schaft Gmun­den umfang­rei­che Kon­trol­len mit Schwer­punkt auf ille­ga­les Fahr­zeug­tu­ning, Lärm und Geschwin­dig­keit durch.

In den Abend­stun­den des 27. Juli 2024 und in der Nacht zum 28. Juli 2024 führ­ten Poli­zis­ten sowie Straf­re­fe­ren­ten der Bezirks­haupt­mann­schaft Gmun­den Kon­trol­len im Groß­raum Gmun­den durch. Ziel der Akti­on war es, ille­ga­les Fahr­zeug­tu­ning, über­mä­ßi­gen Lärm und Geschwin­dig­keits­über­schrei­tun­gen zu bekämpfen.

Technische Überprüfungen auf Hochtouren

Die tech­ni­sche Über­prü­fung der Fahr­zeu­ge erfolg­te bei der Kraft­fahr­zeug-Prüf­stel­le Gmun­den durch Amts­sach­ver­stän­di­ge des Amtes der Ober­ös­ter­rei­chi­schen Lan­des­re­gie­rung. Im Zuge der Schwer­punkt­ak­ti­on wur­den ins­ge­samt 76 Fahr­zeu­ge kon­trol­liert. Von die­sen wur­den 21 Fahr­zeu­ge einer sofor­ti­gen tech­ni­schen Über­prü­fung unter­zo­gen, wobei bei acht Fahr­zeu­gen zusätz­lich die zuläs­si­ge Laut­stär­ke gemes­sen wurde.

Schwere Mängel und sofortige Maßnahmen

An fünf Fahr­zeu­gen wur­den schwe­re tech­ni­sche Män­gel fest­ge­stellt, die eine unmit­tel­ba­re Gefahr im Ver­zug dar­stell­ten. Bei die­sen Fahr­zeu­gen wur­den die Kenn­zei­chen an Ort und Stel­le abge­nom­men. Ins­ge­samt wur­den 40 Anzei­gen wegen tech­ni­scher Män­gel an den über­prüf­ten Fahr­zeu­gen erstat­tet. Für gering­fü­gi­ge Über­tre­tun­gen wur­den Organ­straf­ver­fü­gun­gen aus­ge­stellt. Straf­be­schei­de in Höhe von ins­ge­samt 7.000 Euro wur­den direkt vor Ort ausgestellt.

Raserei unter Kontrolle

Zusätz­lich zur Kon­trol­le des Fahr­zeug­tu­nings und der tech­ni­schen Män­gel wur­de bei 6.138 Fahr­zeu­gen die Geschwin­dig­keit gemes­sen. Dabei wer­den 337 Len­ker wegen Über­schrei­tung der zuläs­si­gen Fahr­ge­schwin­dig­keit ange­zeigt. Die­se umfang­rei­chen Kon­trol­len sol­len zur Erhö­hung der Ver­kehrs­si­cher­heit und zur Redu­zie­rung ille­ga­ler und gefähr­li­cher Prak­ti­ken im Stra­ßen­ver­kehr beitragen.

Quel­le: LPD OÖ