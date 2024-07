Der Ver­ein der Freun­de der Pfar­re Pins­dorf ist schon seit 20 Jah­ren dafür bekannt, unge­wöhn­li­che Aktio­nen zu star­ten, wie eine Kaba­rett­büh­ne oder ein Vogel­scheu­chen­pro­jekt oder eine Hut­pa­ra­de. Nun bie­tet der Ver­ein 2 Pinsdorfer:innen, Rein­hard Ber­ge und Bri­git­te Scho­ber, bei­des Hobby-Fotograf:innen, eine Büh­ne in der Öffent­lich­keit, um ein paar Fotos zu prä­sen­tie­ren. Den gan­zen Monat Juli wer­den Fotos von den bei­den im Bau­ge­rüst, durch die Scharn­stei­ner-Fah­nen­fa­brik auf Trans­pa­ren­te gedruckt, gestal­tet von Stol­li­Gra­phic, am Kir­chen­platz gezeigt. Durch die Unter­stüt­zung des Sied­ler­ver­eins Pins­dorf ist die­ses Pro­jekt ermög­licht wor­den. Die Fotos zei­gen Orte aus Ober­ös­ter­reich, von Hall­statt ange­fan­gen über den Traun­see bis hin zum Schie­der­wei­her in Hin­ter­sto­der. Herr­li­che Auf­nah­men, die zum Stau­nen und Bewun­dern ein­la­den wollen.