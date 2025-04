Im jah­re­lan­gen Rechts­streit um eine Ver­ein­ba­rung aus dem Jahr 1996 zwi­schen dem Zement­werk Gmun­den und den vier Gemein­den Pins­dorf, Ohls­dorf, Gmun­den und Alt­müns­ter gibt es nun ein kla­res Urteil: Das Lan­des­ge­richt Wels bestä­tig­te in zwei­ter Instanz die vol­le Rechts­gül­tig­keit des Abkommens.

Hin­ter­grund war der Ver­such der Rohr­dor­fer Zement GmbH, die Ver­ein­ba­rung im August 2020 ein­sei­tig zu been­den – unter ande­rem wegen wie­der­hol­ter Beschwer­den aus der Nach­bar­schaft über star­ke Geruchs­be­läs­ti­gun­gen. Das Gericht stell­te jedoch fest: Die Ver­ein­ba­rung bleibt bestehen.

Bür­ger­meis­ter Ste­fan Krapf zeigt sich erfreut über das Urteil des Lan­des­ge­richts Wels, das die Ver­ein­ba­rung mit dem Zement­werk Hat­schek aus dem Jahr 1996 in vol­lem Umfang bestätigt.

“Dies ist ein wich­ti­ger Schritt in Rich­tung Trans­pa­renz und Mit­be­stim­mung. Nun ist der Zeit­punkt gekom­men, um offen auf­ein­an­der zuzu­ge­hen und mit dem Zement­werk Hat­schek in einen kon­struk­ti­ven Dia­log zu tre­ten sowie außer­ge­richt­lich an gemein­sa­men Kon­zep­ten und Lösun­gen zu arbei­ten. Ein offe­nes und ehr­li­ches Mit­ein­an­der ist uns Gemein­den sehr wich­tig und soll die Basis für ein effi­zi­en­tes Wir­ken zum Woh­le der Bür­ge­rin­nen und Bür­ger sein”, so Krapf.