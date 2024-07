Seit April erar­bei­tet die Stadt­ge­mein­de Laa­kir­chen gemein­sam mit dem Büro PLA­N­UM Fall­ast & Part­ner GmbH aus Graz ein Mobi­li­täts­kon­zept. Die bis­he­ri­gen Ergeb­nis­se wur­den nun bei einem Infor­ma­ti­ons­abend vor­ge­stellt. Bei die­sem konn­ten die Bür­ger auch ihre Wün­sche und Ideen einbringen.

In einem Work­shop vor meh­re­ren Wochen wur­den die Rah­men­be­din­gun­gen für das Mobi­li­täts­kon­zept gestellt. Die­ses soll Laa­kir­chen für alle Ver­kehrs­teil­neh­mer gut erreich­bar machen: für Gäs­te, Pend­ler und Laa­kirch­ner, für Fuß­gän­ger, Rad­fah­rer, Öffi-Nut­zer und Auto­fah­rer. Nun prä­sen­tier­ten Dr. Kurt Fall­ast und Anna-Sophie Klammin­ger, MSc von PLA­N­UM Fall­ast & Part­ner GmbH im Gene­ra­tio­nen­zen­trum Dan­zer­mühl der Öffent­lich­keit ihre Vor­schlä­ge. Die­se rei­chen von einer bes­se­ren Ver­net­zung der ver­schie­de­nen Mobi­li­täts­for­men bis zu einem erwei­ter­ten Rad­we­ge­netz inklu­si­ve Abstell­an­la­gen. Auch dem Pend­ler­ver­kehr und der Ver­kehrs­si­cher­heit waren eige­ne The­men­be­rei­che gewidmet.

Die Bür­ger konn­ten ihre Anlie­gen, Ideen und Wün­sche zu den ein­zel­nen Fra­gen auf Info­pla­ka­ten ein­brin­gen und auch direkt mit den Pla­nern spre­chen. Beson­ders häu­fig genannt wur­den die Sor­ge um schwä­che­re Ver­kehrs­teil­neh­mer und der Wunsch nach einem ver­kehrs­be­ru­hig­ten Haupt­platz. Nach vie­len Über­le­gun­gen und Pla­nun­gen rund um Stadt­ent­wick­lung und Mobi­li­tät soll­ten nun kon­kre­te Schrit­te gesetzt wer­den, so der Tenor.

Bür­ger­meis­ter Ing. Fritz Feicht­in­ger beton­te die Wich­tig­keit der erhal­te­nen Rück­mel­dun­gen, die das Büro PLA­N­UM in den kom­men­den Wochen in sei­ne Hand­lungs­vor­schlä­ge ein­ar­bei­ten wird: „Die Zukunft der Mobi­li­tät ist ein wesent­li­cher Teil der Stadt­ent­wick­lung. Wich­tig sind Lösun­gen, die einen Vor­teil für alle Ver­kehrs­teil­neh­me­rin­nen und Ver­kehrs­teil­neh­mer brin­gen.“ Wer sich noch an der lau­fen­den Bür­ger­be­fra­gung zur Mobi­li­tät betei­li­gen möch­te, fin­det die­se auf laakirchen.planum.eu.