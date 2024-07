Anfang des Jah­res wur­de in Gam­pern ein neu­er Was­ser­ver­band gegrün­det. Dies nahm der für Was­ser­wirt­schaft zustän­di­ge Umwelt- und Kli­ma-Lan­des­rat Ste­fan Kai­ne­der zum Anlass, die Gemein­de zu besu­chen und sich über aktu­el­le The­men aus­zu­tau­schen. „Der neu gegrün­de­te Was­ser­ver­band Gam­pern stellt sicher, dass die Bevöl­ke­rung sicher und zuver­läs­sig mit Trink­was­ser ver­sorgt wird. Gera­de in Zei­ten der Kli­ma­kri­se und immer mehr Tro­cken­heit ist es wich­tig, das Know-How zu bün­deln und so die Qua­li­tät und Quan­ti­tät des Trink­was­sers sicher­zu­stel­len“, so LR Kai­ne­der nach sei­nem Besuch.

Der Was­ser­ver­band Gam­pern wur­de im Jän­ner 2024 gegrün­det, um ver­läss­lich und nach­hal­tig hoch­wer­ti­ges Trink‑, Nutz- und Lösch­was­ser für die Mit­glieds­ge­nos­sen­schaf­ten zur Ver­fü­gung zu stellen.

Neben der Gemein­de Gam­pern sind 7 Was­ser­ge­nos­sen­schaf­ten Mit­glied im Was­ser­ver­band Gam­pern. (WG Gam­pern, WG Witz­ling-Mit­te, WG Hör­gat­tern, WG Bier­baum Nord, WG Bier­baum Süd, WG Bierbaum/Hehenberg und WG Bierbaum-Rager).Die siche­re Ver­sor­gung mit Trink­was­ser zählt zu den Kern­auf­ga­ben des Was­ser­ver­ban­des. Der Ver­band trägt die Ver­ant­wor­tung für die dau­er­haft siche­re Trink­was­ser­ver­sor­gung in hoher Qua­li­tät und aus­rei­chen­der Men­ge. Er trägt Sor­ge für nach­hal­ti­ge Trink­was­ser­ge­win­nung und res­sour­cen­scho­nen­de Bereitstellung.

Neben den Gra­tu­la­tio­nen zur Grün­dung des Was­ser­ver­ban­des nutz­te Lan­des­rat Kai­ne­der sei­nen Besuch in Gam­pern auch, um sich aus­zu­tau­schen und sich span­nen­de Pro­jek­te im Ort anzu­se­hen. So wur­den etwa auch die PV-Car­ports beim Gemein­de­amt sowie der Bau­fort­schritt am Gam­per­ner Berg besich­tigt. Beson­ders beein­druckt war LR Kai­ne­der von der Tat­sa­che, dass der Groß­teil der Stra­ßen­be­leuch­tung in Gam­pern von gemein­de­ei­ge­nen PV-Anla­gen gespeist wer­den. So spart die Gemein­de rund 200.000 Euro jähr­lich an Energiekosten.