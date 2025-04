…und vie­le wei­te­re mit­rei­ßen­de Hits.

Aus­ver­kauf­te Hal­len und begeis­ter­te ABBA-Fans in jedem Alter ver­spricht die­ses ein­ma­li­ge Konzerterlebnis!

Gepackt vom ABBA-Fie­ber bleibt nie­mand auf sei­nem Stuhl sitzen!

Las­sen Sie uns gemein­sam für ein paar Stun­den in die von Glit­zer und Schein­wer­fer­licht erfüll­te Welt der 70er ein­tau­chen. Erle­ben Sie mit uns die größ­ten Hits der schwe­di­schen Kult­band ABBA im ein­ma­li­gen Big Band Sound. So nah am unver­gleich­li­chen ABBA Sound — und das zu 100% live – wie kei­ne ande­re Show. Mit uns erle­ben Sie ABBA hautnah!