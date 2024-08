Am Frei­tag­abend kam es in Laa­kir­chen zu einem schwe­ren Ver­kehrs­un­fall, bei dem eine 26-jäh­ri­ge Len­ke­rin und ihr 17-jäh­ri­ger Bei­fah­rer ver­letzt wur­den. Die Fah­re­rin war laut Poli­zei alko­ho­li­siert und besaß kei­nen gül­ti­gen Führerschein.

Am Frei­tag gegen 21:30 Uhr fuhr eine 26-jäh­ri­ge Frau aus dem Bezirk Gmun­den mit ihrem Pkw ent­lang der Lindach­er Lan­des­stra­ße L 1309 in Laa­kir­chen. In einer Kur­ve bei der Abzwei­gung Stock­ham ver­lor sie die Kon­trol­le über ihr Fahr­zeug. Der Wagen geriet auf der Bei­fah­rer­sei­te in einen etwa hal­ben Meter tie­fen Stra­ßen­gra­ben, wodurch das Auto durch die Auf­prall­wucht in die ent­ge­gen­ge­setz­te Rich­tung gedreht wur­de. Der Pkw kam schließ­lich auf der Lindach­er Stra­ße zum Stillstand.

Fah­re­rin und Bei­fah­rer verletzt

Bei dem Unfall wur­den sowohl die Len­ke­rin als auch ihr 17-jäh­ri­ger Bei­fah­rer, eben­falls aus dem Bezirk Gmun­den, unbe­stimm­ten Gra­des ver­letzt. Bei­de Unfall­be­tei­lig­ten wur­den nach einer Erst­ver­sor­gung an der Unfall­stel­le zur wei­te­ren Behand­lung ins Kran­ken­haus ein­ge­lie­fert. Über die genaue Schwe­re der Ver­let­zun­gen ist bis­lang nichts Nähe­res bekannt.

Alko­ho­li­sier­te Len­ke­rin ohne Führerschein

Im Zuge der Unfall­auf­nah­me stell­ten die Ein­satz­kräf­te fest, dass die 26-jäh­ri­ge Fah­re­rin alko­ho­li­siert war. Ein durch­ge­führ­ter Alko­hol­test bestä­tig­te den Ver­dacht. Zudem stell­te sich her­aus, dass die Frau nicht im Besitz eines gül­ti­gen Füh­rer­scheins war, sodass eine Ein­zie­hung des Doku­ments nicht mög­lich war. Die 26-Jäh­ri­ge wird wegen Fah­rens ohne gül­ti­ge Lenk­be­rech­ti­gung und wegen der Alko­hol­be­ein­träch­ti­gung ange­zeigt. (Quel­le: LPD OÖ)