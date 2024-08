Gam­pern, 1. August 2024; Auf dem Orts­platz in Gam­pern leg­ten 200 Rekru­ten ihr Gelöb­nis auf die Repu­blik Öster­reich ab. Bür­ger­meis­ter Jür­gen Lachin­ger rich­te­te Gruß­wor­te an die jun­gen Sol­da­ten, eben­so wie die Abge­ord­ne­te Eli­sa­beth Kneißl, in Ver­tre­tung des Landeshauptmanns.

Die fei­er­li­che Ange­lo­bung fand im Bei­sein von Bri­ga­dier Mag. Die­ter Muhr, dem Mili­tär­kom­man­dan­ten von Ober­ös­ter­reich statt.

Bri­ga­dier Muhr hob die Bedeu­tung der Kame­rad­schaft her­vor und erin­ner­te sich an sei­ne eige­ne Zeit als Grund­wehr­die­ner, in der er ein Zim­mer mit einem Kame­ra­den aus Gam­pern teilte.

Die Rekru­ten, die im Juli in Wels, Hör­sching und der Hee­res­un­ter­of­fi­zier­s­aka­de­mie ein­ge­rückt sind, wer­den in den kom­men­den Mona­ten ihre mili­tä­ri­sche Aus­bil­dung fort­set­zen und ihren Dienst in Ober­ös­ter­reich leisten.

Nach der Zere­mo­nie und einem gemein­sa­men Gulasch konn­ten die Rekru­ten mit ihren Ange­hö­ri­gen nach Hau­se fahren.