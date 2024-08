Durch Tref­fer von Chris­ti­na Kersch­bau­mer und Ste­pha­nie Wal­lin­ger trenn­ten sich die Fuß­bal­le­rin­nen des SV Gmun­den vom zukünf­ti­gen Liga­kon­kur­ren­ten U. Wei­bern in der LSP ‑Are­na am Frei­tag-Abend in einem freund­schaft­li­chen Test mit 2:2 (1:2).

Chef­trai­ner Peter Märzen­dor­fer (Gmun­den): „Ein Spiel auf „Augen­hö­he“ hat mit einem ver­dien­ten Remis geen­det. Bei uns kamen, wie in den vor­her­ge­hen­den Tests, alle Kader­spie­le­rin­nen zum Ein­satz. Mein Haupt­ziel ist es, die „Jun­gen“, die knapp um die Alters­gren­ze von 14 Jah­ren pen­deln ins Boot zu holen, und ins­ge­samt ein kom­pak­tes Team zu for­men, das beim Aus­fall von „Schlüs­sel-Spie­le­rin­nen“ nicht ent­schei­dend zurück­fällt. Wenn sich dann auch noch eine Plat­zie­rung im Vor­der­feld ergibt, wür­den wir sie dan­kend annehmen“.

Sei­ne Elf blieb nach dem 4:0 gegen die SPV Kema­ten-Piber­bach/­Rohr-Neu­ho­fen 1b, 5:0 gegen St. Pan­ta­le­on und 5:2 gegen den SC Göst­ling auch gegen die zukünf­ti­gen Liga-Kon­kur­ren­tin­nen aus Wei­bern ungeschlagen.

Am 18. August tes­ten die Gmund­ne­rin­nen noch um 14.00 Uhr in der LSP-Are­na gegen das FNZ Linz Süd Ebels­berg Dio­ny­sen, ehe am 25.8. das ers­te Meis­ter­schafts­spiel der Frau­en­klas­se Süd/West in Antie­sen­ho­fen auf dem Pro­gramm steht. Das 1. Heim­spiel steigt am 1. Sep­tem­ber um 15.00 Uhr gegen St. Pan­ta­le­on in der LSP-Arena.

Talen­tier­te Mäd­chen, die min­des­tens 14 Jah­re alt sind, sind nach wie vor bei den „Liga-Neu­lin­gen“ herz­lich will­kom­men, steht doch eine stra­pa­ziö­se „12-er Liga“ ins Haus.