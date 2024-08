Mit neun Wochen sind die Som­mer­fe­ri­en in Öster­reich sehr lan­ge. Das stellt vie­le Eltern vor die Her­aus­for­de­rung, für ihre Kin­der eine Betreu­ung zu orga­ni­sie­ren. Um ihre Mit­ar­bei­te­rin­nen und Mit­ar­bei­ter dabei zu unter­stüt­zen, orga­ni­siert die Tech­no­lo­gie­grup­pe Miba heu­er bereits zum zehn­ten Mal eine Som­mer­fe­ri­en­be­treu­ung. Sie kann über bis zu vier Wochen genutzt wer­den. 151 Kin­der neh­men teil.

Das Feri­en­pro­gramm fin­det auch die­ses Jahr wie­der direkt am Fir­men­ge­län­de der Miba in Laa­kir­chen statt. Das Miba Forum, die Lehr­lings­aus­bil­dung in der Miba Aca­de­my und der Park ver­wan­deln sich dazu in Räu­me für Spiel und Spaß, für Krea­ti­vi­tät und für das Expe­ri­men­tie­ren mit Technik.

„Als Fami­li­en­un­ter­neh­men ist uns bei der Miba die Ver­ein­bar­keit von Fami­lie und Beruf beson­ders wich­tig. Sie ist eine wesent­li­che Grund­la­ge für Chan­cen­gleich­heit in den Berufs- und Kar­rie­re­we­gen von Frau­en und Män­nern“, meint Miba Vor­stands­vor­sit­zen­der F. Peter Mit­ter­bau­er. Neben der Som­mer­fe­ri­en­be­treu­ung bie­tet die Miba ihren Mit­ar­bei­te­rin­nen und Mit­ar­bei­tern seit mehr als zehn Jah­ren in Laa­kir­chen in Zusam­men­ar­beit mit dem OÖ. Hilfs­werk eine Krab­bel­stu­be an. Seit ihrer Grün­dung wur­den dort bereits 127 Kin­der betreut.