Ein LKW ist Frei­tag­früh auf einer Forst­stra­ße in Gmun­den abge­stürzt. Der 55-jäh­ri­ge LKW-Len­ker kam bei dem Unfall ums Leben.

“Am 16. August 2024 um 06:54 Uhr lenk­te ein 55-jäh­ri­ger Mann aus dem Bezirk Gmun­den sei­nen LKW von Gmun­den auf der Lau­dach­see­stra­ße kom­mend in Rich­tung Grünbergwirt.

Aus unbe­kann­ter Ursa­che kam der LKW am Forst­weg auf das Ban­kett, rutsch­te in den Hang ab und über­schlug sich in wei­te­rer Fol­ge über die Böschung. Das Fahr­zeug kam etwa 20 Meter unter­halb der Stra­ße zum Stillstand.

Der Unfall wur­de von einem Rad­fah­rer ent­deckt, wel­che umge­hend die Ret­tungs­ket­te in Gang setz­te. Trotz Reani­ma­ti­ons­ver­su­chen konn­te der Not­arzt nur noch den Tod des 55-Jäh­ri­gen fest­stel­len”, berich­tet die Polizei.