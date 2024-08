Ein 66-jäh­ri­ger Motor­rad­fah­rer aus dem Bezirk Vöck­la­bruck wur­de am 24. August 2024 bei einem Ver­kehrs­un­fall in Schörf­ling am Atter­see schwer ver­letzt. Der Mann kol­li­dier­te mit einem Pkw, des­sen Fah­rer, ein 31-Jäh­ri­ger aus dem Bezirk Gries­kir­chen, in die Kreu­zung ein­ge­bo­gen war.

Gegen 16:30 Uhr fuhr der 31-Jäh­ri­ge mit sei­nem Pkw auf der Sickin­ger Stra­ße in Schörf­ling am Atter­see und hielt sein Fahr­zeug an der Kreu­zung zur L1265 Schörf­lin­ger Stra­ße an, um sich zu ver­ge­wis­sern, ob ein siche­res Ein­bie­gen mög­lich sei. Trotz sorg­fäl­ti­ger Beob­ach­tung nahm er kein her­an­na­hen­des Fahr­zeug wahr und bog schließ­lich nach links in Rich­tung Him­mel­reich ab.

Kol­li­si­on trotz Ausweichversuch

Kurz nach dem Anfah­ren bemerk­te der Pkw-Len­ker jedoch ein Motor­rad, das von links her­an­nah­te. Der 66-jäh­ri­ge Motor­rad­fah­rer konn­te nicht mehr recht­zei­tig aus­wei­chen und prall­te gegen das Heck des Pkw. Der Auf­prall war so hef­tig, dass der Motor­rad­fah­rer rund 40 Meter von der Unfall­stel­le ent­fernt schwer ver­letzt lie­gen blieb.

Erst­ver­sor­gung und Trans­port ins Krankenhaus

Da der Motor­rad­fah­rer kei­ne Lebens­zei­chen mehr zeig­te, wur­de er noch an der Unfall­stel­le von Not­arzt und Ret­tungs­kräf­ten reani­miert. Anschlie­ßend wur­de er mit lebens­ge­fähr­li­chen Ver­let­zun­gen ins Salz­kam­mer­gut Kli­ni­kum Vöck­la­bruck gebracht.

Quel­le: LPD OÖ