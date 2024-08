Ein euro­päi­scher Haft­be­fehl gegen einen 57-jäh­ri­gen Tune­si­er führ­te im August 2024 zu des­sen Fest­nah­me in Gmun­den. Er war wegen Eigen­tums­de­lik­ten in Deutsch­land ver­ur­teilt worden.

Im Juli 2024 erhielt das Lan­des­kri­mi­nal­amt Ober­ös­ter­reich einen euro­päi­schen Haft­be­fehl gegen einen 57-jäh­ri­gen Tune­si­er, der sich im Bezirk Gmun­den auf­hielt. Der Mann war im Juni 2021 vom Amts­ge­richt in Mün­chen in Abwe­sen­heit wegen meh­re­rer Eigen­tums­de­lik­te zu einer sie­ben­mo­na­ti­gen Haft­stra­fe ver­ur­teilt wor­den. Um der Stra­fe zu ent­ge­hen, setz­te er sich nach Öster­reich ab.

Flucht vor der Justiz

Neben den Eigen­tums­de­lik­ten in Deutsch­land lie­fer­ten auch meh­re­re Exe­ku­ti­ons­ver­fah­ren der Bezirks­haupt­mann­schaft Gmun­den Hin­wei­se auf sei­ne straf­recht­li­chen Akti­vi­tä­ten. Der Mann konn­te jedoch in sei­ner Woh­nung nie ange­trof­fen wer­den, was die Voll­stre­ckung der Stra­fen erschwerte.

Erfolgreiche Fahndung

Die Ermitt­ler des Lan­des­kri­mi­nal­am­tes Ober­ös­ter­reich konn­ten schließ­lich den Auf­ent­halts­ort des Tune­si­ers ermit­teln. Am 7. August 2024 um 07:30 Uhr wur­de er im Stadt­ge­biet von Gmun­den fest­ge­nom­men. Nach einer erken­nungs­dienst­li­chen Behand­lung wur­de er auf Anord­nung der Staats­an­walt­schaft Wels in die Jus­tiz­an­stalt Wels eingeliefert.

Auslieferung nach Deutschland

Der 57-Jäh­ri­ge befin­det sich nun in Aus­lie­fe­rungs­haft und war­tet auf sei­ne Über­stel­lung nach Deutsch­land, wo er die gegen ihn ver­häng­te Haft­stra­fe antre­ten muss.

Quel­le: LPD OÖ