Eine 36-Jäh­ri­ge aus dem Bezirk Vöck­la­bruck ver­lor am 22. August 2024 nach einem Über­hol­ma­nö­ver die Kon­trol­le über ihr Fahr­zeug und kol­li­dier­te fron­tal mit einem ent­ge­gen­kom­men­den Regionallinienbus.

Am Don­ners­tag­vor­mit­tag fuhr eine 36-jäh­ri­ge Frau aus dem Bezirk Vöck­la­bruck mit ihrem Pkw auf der L1281 Vöck­la­tal Stra­ße in Rich­tung Zell am Moos. Im Ort­schafts­be­reich von Vöck­la­tal, Gemein­de Fran­ken­markt, über­hol­te sie ein vor ihr fah­ren­des Auto. Beim Wie­der­ein­ord­nen ver­lor sie die Kon­trol­le über ihr Fahr­zeug und prall­te fron­tal mit einem ent­ge­gen­kom­men­den Regio­nal­li­ni­en­bus zusam­men. Der Bus, gelenkt von einer 57-jäh­ri­gen Frau aus der­sel­ben Regi­on, war zum Unfall­zeit­punkt unbesetzt.

Schwer­ver­letz­te ins Uni­kli­ni­kum Salz­burg gebracht

Wäh­rend die Bus­fah­re­rin nur leich­te Ver­let­zun­gen erlitt, wur­de die 36-Jäh­ri­ge schwer ver­letzt. Nach der not­ärzt­li­chen Erst­ver­sor­gung wur­de sie mit dem Not­arzt­hub­schrau­ber ins Uni­kli­ni­kum Salz­burg — Lan­des­kran­ken­haus geflogen.

Quel­le: LPD OÖ