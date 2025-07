LINZ/VÖCKLABRUCK. Ab 1. August 2025 ist a. o. Univ.-Prof. PD Dr. Lukas J. Mot­loch, MSc, PhD, FESC, FEHRA Pri­mar der neu­en Abtei­lung für Inne­re Medi­zin 2 am Salz­kam­mer­gut Kli­ni­kum Vöck­la­bruck der Ober­ös­ter­rei­chi­schen Gesund­heits­hol­ding. Die Inne­re Medi­zin in Vöck­la­bruck wur­de im Früh­jahr geteilt – in eine Schwer­punkt­ab­tei­lung für Häma­to­lo­gie, Onko­lo­gie und Gas­tro­en­te­ro­lo­gie und eine für Kar­dio­lo­gie, Nephrolo­gie und inter­nis­ti­sche Intensivmedizin.

Bis­her zähl­te die Abtei­lung für Inne­re Medi­zin am Salz­kam­mer­gut Kli­ni­kum Vöck­la­bruck zu den größ­ten Abtei­lun­gen in Öster­reich. Im Früh­jahr erfolg­te des­halb die Tren­nung in die Inne­re Medi­zin 1 mit dem Schwer­punkt Häma­to­lo­gie, Onko­lo­gie und Gas­tro­en­te­ro­lo­gie und die Inne­re Medi­zin 2 für Kar­dio­lo­gie, Nephrolo­gie und inter­nis­ti­sche Inten­siv­me­di­zin. Dadurch wur­de eine noch effi­zi­en­te­re Spe­zia­li­sie­rung inner­halb der umfas­sen­den Teil­fä­cher möglich.

Prof. Lukas J. Mot­loch lei­te­te die Inne­re Medi­zin 2 seit­her bereits inte­ri­mis­tisch. Er ist seit 2023 am Salz­kam­mer­gut Kli­ni­kum Vöck­la­bruck tätig, zuerst als Koor­di­na­tor für den Schwer­punkt Kar­dio­lo­gie, Nephrolo­gie und inter­nis­ti­sche Intensivmedizin.

Medi­zin stu­dier­te der im pol­ni­schen Kat­to­witz gebo­re­ne und in Deutsch­land auf­ge­wach­se­ne Inter­nist in Köln, wo er auch sei­ne inter­nis­ti­sche Aus­bil­dung an der Köl­ner Uni­ver­si­täts­kli­nik begann. 2011 wech­sel­te er nach Öster­reich an das Uni­ver­si­täts­kli­ni­kum Salz­burg. Außer­dem absol­vier­te er berufs­be­glei­tend einen PhD für Mole­ku­la­re Medi­zin und einen Mas­ter­ab­schluss in Health Lea­der­ship. Neben meh­re­ren Aus­lands­auf­ent­hal­ten in Aus­tra­li­en und den USA, wo er auch zwei Jah­re (2014–2016) an der renom­mier­ten Icahn School of Medi­ci­ne at Mount Sinai in New York beruf­lich tätig war, hat Prof. Lukas Mot­loch zahl­rei­che wis­sen­schaft­li­che Fort- und Aus­bil­dun­gen abgeschlossen.

Unter ande­rem ist er geprüf­ter Exper­te in den Zusatz­fä­chern Kar­dio­lo­gie und Inten­siv­me­di­zin. 2018 hat er mit sei­ner Arbeit zu „Neue Mecha­nis­men von kar­dia­len Arrhyt­mi­en“ an der Para­cel­sus Medi­zi­ni­schen Uni­ver­si­tät Salz­burg habi­li­tiert und war dort auch als Koor­di­na­tor für die kar­dio­lo­gi­sche Leh­re tätig. 2021 wur­den Prof. Mot­loch die Asso­cia­te Pro­fes­sur und 2023 die außer­or­dent­li­che (a.o) Uni­ver­si­täts­pro­fes­sur im Fach Inne­re Medi­zin ver­lie­hen. Unzäh­li­ge inter­na­tio­nal publi­zier­te wis­sen­schaft­li­che Arbei­ten sowie eine Tätig­keit in Fach­gre­mi­en zeich­nen die Vita von Prof. zusätz­lich aus, was auch im Jah­re 2024 mit zwei Fel­low­ships der wich­tigs­ten euro­päi­schen, kar­dio­lo­gi­schen Fach­gre­mi­en Fel­low of the Euro­pean Socie­ty of Car­dio­lo­gy (FESC) sowie Fel­low of the Euro­pean Heart Rhythm Asso­cia­ti­on (FEHRA) geehrt wurde.

Pri­vat hat Lukas Mot­loch sein Herz an eine Pinz­gaue­rin ver­lo­ren. Gemein­sam mit ihr genießt er die Fami­li­en­zeit mit dem gemein­sa­men Sohn. Erho­lung fin­det Prof. Mot­loch im Som­mer bei Wan­der­tou­ren in den Ber­gen sowie auf Ski­tou­ren im Winter.

„Mit Prof. Lukas Mot­loch haben wir einen inter­na­tio­nal erfah­re­nen, kli­nisch und wis­sen­schaft­lich hoch aner­kann­ten Exper­ten für die Lei­tung der neu­en Abtei­lung gewin­nen kön­nen. Sei­ne fach­li­che Kom­pe­tenz, sei­ne Füh­rungs­stär­ke und sein Enga­ge­ment für pati­en­ten­ori­en­tier­te Medi­zin machen ihn zur idea­len Beset­zung. Ich bin über­zeugt, dass er die Inne­re Medi­zin 2 am Salz­kam­mer­gut Kli­ni­kum Vöck­la­bruck erfolg­reich ent­wi­ckeln und prä­gen wird“, so Dr. Franz Har­non­court, Vor­sit­zen­der der Geschäfts­füh­rung der OÖ Gesund­heits­hol­ding GmbH.