27.7.2027 – Vor 35 Jah­ren begann P. Gert sein Novi­zi­at in Ober­thal­heim, vor 25 Jah­ren wur­de er zum Pries­ter geweiht und wirk­te fünf Jah­re in Timel­kam, vor 20 Jah­ren hat er Timel­kam wie­der ver­las­sen – mit die­ser Begrü­ßung begann P. Gert sei­ne Jubi­lä­ums­mes­se beim Anna­fest in Oberthalheim.

Die­se Jubi­lä­ums­mes­se wur­de wie­der­um, das ist gute Tra­di­ti­on, vom Chor St. Josef mit Orches­ter unter Lei­tung von Chris­toph Lenz, dies­mal mit der Mis­sa Sanc­ti Joan­nis Nepomuceni von Micha­el Haydn, her­vor­ra­gend gestaltet.

P. Gert wirk­te fünf Jah­re als Kaplan in unse­rer Pfar­re und war schon damals ob sei­ner neu­en Ideen in der Seel­sor­ge und bei den Mess­fei­ern bekannt. Auch durch sein Hob­by, dem Zau­bern, konn­te er vie­le Leu­te anspre­chen und füll­te mit sei­nen Zau­ber­shows die Säle.

Dia­kon Bern­hard Pfus­te­rer und Wort­got­tes­dienst­lei­te­rin Otti Eder gra­tu­lier­ten dem Jubi­lar sehr herz­lich und dank­ten ihm für sein Wir­ken und sei­ne in Timel­kam hin­ter­las­se­nen Spuren.

Seit 2007 lebt und wirkt P. Gert nun in Mau­er­kir­chen als Pfar­rer, spä­ter dann als Dechant des Deka­na­tes Brau­nau und seit der Struk­tur­re­form der ober­ös­ter­rei­chi­schen Pfar­ren lei­tet er die neue Groß­pfar­re Brau­nau mit nun 14 Pfarr­ge­mein­den als Pfarrer.

Der Jubi­lar pflegt immer noch vie­le Kon­tak­te aus sei­ner Timel­ka­mer Zeit und so konn­te er auch im anschlie­ßen­den tra­di­tio­nel­len Früh­schop­pen, der schon immer zum Anna­fest gehört, vie­le Freun­de und Bekann­te begrü­ßen und mit ihnen über alte Zei­ten plaudern.

Der Früh­schop­pen, der von den „Ober­thal­hei­mern“ trotz Schlecht­wet­ters wie­der vor­bild­lich orga­ni­siert war, wur­de von der Markt­mu­sik mit Kapell­meis­ter Chris­toph Eckl in bekann­ter Qua­li­tät mit hei­te­rer Marsch- und Kon­zert­mu­sik begleitet.