Die groß ange­leg­te Suche nach dem seit ges­tern im Traun­see abgän­gi­gen Tau­cher, hat heu­te kein gutes Ende genom­men. Der im Bereich zwi­schen Eben­see und Traun­kir­chen ver­miss­te Mann, wur­de heu­te gegen 18:30 von Spe­zi­al-Tauch­kräf­ten der Öster­rei­chi­schen Was­ser­ret­tung in enger Zusam­men­ar­beit mit der Feu­er­wehr aus einer Tie­fe von 62 Metern geborgen.

Geor­tet wur­de der Ver­miss­te mit einem Unter­was­ser-Robo­ter der Feu­er­wehr, wel­cher vom ÖWR-Ein­satz­boot Traun­kir­chen aus gesteu­ert wur­de. Die Spe­zia­lis­ten der Was­ser­ret­tung konn­ten ent­lang des Kabels des Robo­ters zu den sterb­li­chen Über­res­ten abtau­chen und die­se ber­gen, berich­tet die Wasserrettung.

Die Feu­er­wehr­tau­cher such­ten am Sonn­tag erneut mit dem „Tauchro­bo­ter“. Das Spe­zi­al­ge­rät ist bei der Feu­er­wehr der Stadt Vöck­la­bruck sta­tio­niert. Das Team der Feu­er­wehr­tau­cher des Stütz­punkts 4 setzt sich aus den Tauch­grup­pen Mond­see, Vöck­la­bruck, St. Peter am Hart, Seewalchen/Weyregg und einer Tech­nik­grup­pe zusam­men. Die­se Tech­nik­grup­pe unter­stützt die Tau­cher der Tauch­grup­pen mit Spe­zi­al­ge­rä­ten wie zum Bei­spiel im Fall vom Traun­see-Ein­satz mit dem Tauchro­bo­ter, so Ober­brand­in­spek­tor Chris­ti­an Stox­rei­ter vom Abschnitts­feu­er­wehr­kom­man­do Mondsee.