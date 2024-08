Eine 68-jäh­ri­ge Tiro­le­rin kam am Mon­tag, dem 19. August 2024, auf der B145 bei Eben­see am Traun­see von der Fahr­bahn ab und über­schlug sich mit ihrem Fahr­zeug. Die Frau wur­de von der Feu­er­wehr aus dem Wrack befreit und ins Kran­ken­haus gebracht.

Am spä­ten Mon­tag­nach­mit­tag lenk­te eine 68-jäh­ri­ge Frau aus Tirol ihren PKW auf der B145 Salz­kam­mer­gut Stra­ße in Rich­tung Bad Ischl. Nach eige­nen Anga­ben ereig­ne­te sich der Unfall auf­grund eines kur­zen Sekun­den­schlafs im Bereich Lang­wies, Gemein­de Eben­see am Traunsee.

Die Tiro­le­rin ver­lor die Kon­trol­le über ihr Fahr­zeug, geriet auf die Gegen­fahr­bahn, fuhr eine Böschung hin­un­ter und prall­te schließ­lich gegen einen Holz­stoß. Durch die Wucht des Auf­pralls über­schlug sich das Auto und kam auf dem Dach zum Stillstand.

Feu­er­wehr­ein­satz zur Ret­tung der Verletzten

Die 68-Jäh­ri­ge wur­de in ihrem Fahr­zeug ein­ge­klemmt und muss­te von den Ein­satz­kräf­ten der Feu­er­wehr aus dem Wrack befreit wer­den. Nach der Ret­tung vor Ort erfolg­te die not­ärzt­li­che Erst­ver­sor­gung. Die Frau wur­de mit Ver­let­zun­gen unbe­stimm­ten Gra­des in das Salz­kam­mer­gut Kli­ni­kum Bad Ischl gebracht.

Quel­le: LPD OÖ