Am 22. August 2024 wur­de in Ober­traun eine etwa 50 Kilo­gramm schwe­re Gra­na­te aus dem Zwei­ten Welt­krieg auf einer See­hö­he von 1.960 Metern gefun­den und kon­trol­liert gesprengt.

Am Don­ners­tag gegen 14:20 Uhr stieß ein Mit­glied des Berg­ret­tungs­diens­tes bei einer Such­ak­ti­on nach einer ver­miss­ten Per­son zufäl­lig auf eine alte Gra­na­te im Bereich des Nie­de­ren Speik­bergs in Ober­traun. Die rund 50 Kilo­gramm schwe­re Kriegs­mu­ni­ti­on wur­de in einer Höhe von etwa 1.960 Metern entdeckt.

Kon­trol­lier­te Spren­gung durch Spezialkräfte

Spe­zi­al­kräf­te des Ent­mi­nungs­diens­tes des Bun­des­hee­res, ein Spreng­stoff­kun­di­ges Organ der Poli­zei sowie Mit­glie­der der Alpin­po­li­zei wur­den umge­hend per Poli­zei­hub­schrau­ber zum Fund­ort gebracht. Die Exper­ten führ­ten dar­auf­hin eine kon­trol­lier­te Spren­gung durch, die ohne Zwi­schen­fäl­le verlief.

Quel­le: LPD OÖ